2. ISOTEC Ziegler Megaevent steht vor der Tür

Am Samstag den 25.7.26 von 9.30 Uhr- 19 Uhr ist es wieder soweit. Das 2. ISOTEC Ziegler Megaevent startet. Das Jugendfußballturnier für die G-, F- und E-Jugend zählt mit etwa 140 teilnehmenden Mannschaften zu den größten Veranstaltungen seiner Art in der Region. Gespielt wird auf modernen AirPitches (Luftschläuchen) , die den jungen Fußballerinnen und Fußballern maximale Spielzeit, Ballaktionen und viel Spaß für spannende und faire Wettkämpfe bieten.

Neben dem sportlichen Wettbewerb erwartet die Besucher auch ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit Hüpfburg, Torwand-Schießen und Kinderschminken.