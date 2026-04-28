2. Heimsieg in Folge

– Foto: Presse FC Widnau

Rund 5 Tage nach dem letzten Heimsieg konnten die Frauen des FC Widnau zuhause erneut triumphieren. Mit einem 1:0 Sieg gegen den Gast aus Thusis und drei weiteren Punkten auf dem Konto von Widnau, ist der Anschluss an die obere Tabellenspitze geglückt. Widnau startete mit viel Tempo ins Spiel und einem hohen Pressing und belohnte sich erneut mit einem frühen Führungstreffer. Nach 6 Minuten gelang der Treffer durch einen langen Ball aus der hinteren Reihe und wurde dann gekonnt von unserer Stürmerin im Tor des Gegners versenkt. Widnau erspielte sich weitere Chancen in den ersten 45 Minuten, allerdings blieb es bei dem Pausenresultat von 1:0. Die zweite Halbzeit erforderte von den Widnauerinnen viel Laufbereitschaft und Kampfgeist. Dies zeigten sie auch und belohnten sich somit mit drei weiteren Punkten und einem 1:0 Sieg.