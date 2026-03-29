2. Heimsieg in Folge

Zwar startete man gut und hatte durch Ann-Katrin Renner gleich eine Großchance. Danach bestimmten jedoch die gut organisierten Gäste das Spiel. In der 33. erzielte Alica Reiner mit einem Kopfballaufsetzer die nicht unverdiente 0:1 Gästeführung. Erst in der 40.gelang dem zuvor ideenlosen Hegnacher Spiel eine Chance zu verzeichnen. Den Schuß von Faith McDonald parierte Gästetorspielerin Teresa Frischknecht zur Ecke. Die maßgenaue Flanke von Silvana Arcangioli köpfte Linda Koch zum wichtigen 1:1(40.) ins Netz. Nach der Pause war man drin im Spiel und ging durch ein schön rausgespieltes Tor von Heidi Klatt 2:1(66.) in Führung. Weitere Chancen hatte man durch Laura Greiner und Silvana Arcangioli. Die Vorentscheidung gelang in der 80.Minute als Tuana Sentürk per Kopf auf Eva Werner verlängerte die im Nachsetzen zum 3:1 einschob. Kurz danach sehenswerte Parade von Laura Pawlowski als eine Ecke direkt aufs Tor zog. Nochmals tolle Pawlowski-Parade bei einem Schuß von Reiner. In der 90. markierte Silvana Arcangioli noch den 4:1 Endstand nach Vorarbeit von Christina Kutsiofiti. Mit nun 27 Punkten geht man entspannt in die Osterpause.

Es spielten: Pawlowski, Nossek, Hofmann(46.Klatt), Killi, Mercy McDonald, Koch, Faith McDonald, Greiner, Sentürk(83.Kutsiofiti), Renner(46.Werner), Arcangioli