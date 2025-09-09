2. Heimsieg

Mit einem ungefährdeten 3:1 Heimsieg gegen die SG Ermreuth/Stöckach bleibt der 1.FC Hersbruck auch im 2. Heimspiel siegreich.

Die Gastgeber, bei denen Trainer Michael Pfann aufgrund diverser Spielerausfälle in der Startformation stand, beherrschten das Spiel von Beginn an. Das erste Tor aber schossen die Gäste. Nach einem langen Freistoßball kam Gästestürmer in der 13. Minute im 16er in halblinker Position an den Ball und schoß unhaltbar zum 0:1 ins lange Eck. Die Hersbrucker zeigten sich aber wenig beeindruckt und hatten sehr gute Chancen zum Ausgleich, doch es dauerte bis zur 35. Minute, bis Kapitän Rene Linnert Vororarbeit von Tayyip Kara zum 1:1 ausgleichen konnte. Nur sieben Minuten später erhöhte Linnert nach guter Kombination aus 16 Metern auf 2:1. Der FC drückte weiter und hätte noch vor der Pause erhöhen müssen, doch Nicolas Engelbrecht traf vorm leeren Tor, nachdem der Keeper schon umlaufen hatte, nur das Außennetz. Nach dem Wechsel scheiterte der gut aufgelegte Engelbrecht aus spitzen Winkel am gut reagierenden SG-Torhüter. In der 57. Minute konnte FC-Schlussmann Niko Berberich einen Freistoß im Nachfassen klären. Die Entscheidung gelang dem eingewechselten Arda Yumli, der eine Hackenablage von Engelbrecht im Strafraum zum 3:1 unter die Torlatte nagelte. Danach versuchten die Gäste zwar nochmal alles und luden die Hersbrucker zu Kontern ein, am Endestand von 3:1 sollte sich aber nichts mehr ändern.