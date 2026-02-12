2. Frauen-Cup in Luckau: Rot-Weiß bittet zum Tanz unter dem Hallendach

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Das Warten hat ein Ende für die Fußballbegeisterten in der Lausitz. Am morgigen Freitag, den 13. Februar 2026, verwandelt sich die Oberschulen-Turnhalle in Luckau in eine Arena voller Emotionen und sportlichem Ehrgeiz. Der FSV Rot-Weiß Luckau lädt zum 2. Frauen-Cup ein, einem Turnier. Ab 19 Uhr wird der Hallenboden beben, wenn technische Finesse, schnelle Spielzüge und unbändiger Einsatzwille aufeinandertreffen. Für die Gastgeberinnen ist dieses Event ein echtes Highlight im Kalender. In kurzen Begegnungen von jeweils 10 Minuten Spielzeit wird um jeden Zentimeter Parkett gekämpft, bis tief in die Nacht die Siegerinnen feststehen.

In der ersten Gruppe des Turniers zeichnet sich ein spannender Kampf um die Halbfinaltickets ab. Den Auftakt macht um 19 Uhr die SpG Königs Wusterhausen/Großziethen im Duell gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde. Die Augen der heimischen Fans werden jedoch besonders auf das Spiel um 19:24 Uhr gerichtet sein, wenn der erste Anzug der Gastgeberinnen, der FSV Rot-Weiß Luckau, gegen die SG Gießmannsdorf ins Geschehen eingreift.

Zudem verspricht die Gruppe B viel Spannung. Hier trifft der SV Wacker 09 Ströbitz um 19:12 Uhr auf den SV Lok Uebigau. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zweitvertretung der Gastgeberinnen: Der FSV Rot-Weiß Luckau II möchte den Heimvorteil nutzen und startet um 19:36 Uhr gegen die SpG Spremberg/Forst in das Turnier.

Die Dynamik in dieser Gruppe wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die Spielgemeinschaft aus dem Norden gegen die Lokalmatadorinnen behauptet, wenn diese um 19:48 Uhr direkt aufeinandertreffen. Jede Sekunde zählt, denn in der Halle verzeiht der schnelle Ball keine Unkonzentriertheit. Den Abschluss der Gruppenphase in der Staffel A bilden die Partien zwischen Gießmannsdorf und Finsterwalde (20:12 Uhr), Finsterwalde gegen Luckau (20:36 Uhr) sowie Gießmannsdorf gegen Königs Wusterhausen/Großziethen um 21:00 Uhr.

Die Ströbitzerinnen müssen sich um 20 Uhr gegen die Reserve aus Luckau beweisen, bevor die Spielgemeinschaft aus Spremberg und Forst um 20:24 Uhr gegen Uebigau gefordert ist. Die endgültige Entscheidung über die Platzierungen in dieser Staffel fällt in den späten Abendstunden, wenn Uebigau auf Luckau II (20:48 Uhr) und Spremberg/Forst auf Ströbitz (21:12 Uhr) treffen.

Der nervenaufreibende Weg durch die Trostrunde

Nach der intensiven Vorrunde ist das Turnier für keines der Teams beendet. Um 21:27 Uhr und 21:39 Uhr beginnt die sogenannte Trostrunde, in der die Dritt- und Viertplatzierten beider Gruppen gegeneinander antreten. Hier geht es um die Qualifikation für die Spiele um die Plätze 5 bis 8. Auch wenn der Traum vom Turniersieg für diese Mannschaften bereits geplatzt sein mag, bleibt der Ehrgeiz ungebrochen. In der Halle geht es um Stolz und die Chance, sich mit einem Erfolgserlebnis aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Diese Platzierungsspiele fordern nach den kräftezehrenden Vorrundenspielen noch einmal die letzten Reserven der Spielerinnen.

Hochspannung in den Halbfinals und Platzierungsspielen

Der Siedepunkt der Nacht rückt näher, wenn um 21:51 Uhr das erste Halbfinale angepfiffen wird. Hier trifft die Erstplatzierte der Gruppe A auf die Zweitplatzierte der Gruppe B. Unmittelbar danach, um 22:03 Uhr, duellieren sich im zweiten Halbfinale die Zweite der Gruppe A und die Siegerin der Gruppe B. In diesen zehn Minuten entscheidet sich alles – ein einziger Fehler kann den Einzug ins Finale kosten, ein Geniestreich den Weg zum Ruhm ebnen. Parallel dazu werden die Plätze 7 und 5 ausgespielt. Um 22:15 Uhr kämpfen die Verliererinnen der Trostrunden-Halbfinals um den siebten Platz, während um 22:27 Uhr die Gewinnerinnen dieser Partien um den fünften Rang spielen.

Das große Finale unter dem Hallendach

Die Krönung des 2. Frauen-Cups findet anschließend statt. Zunächst wird um 22:39 Uhr das Spiel um Platz 3 ausgetragen, in dem die Verliererinnen der beiden Halbfinals noch einmal alles geben, um sich die Bronzemedaille zu sichern. Den krönenden Schlusspunkt setzt schließlich das große Finale um 22:51 Uhr. Wenn die beiden besten Teams des Abends aufeinandertreffen, geht es um den Pokal und den Titel beim FSV Rot-Weiß Luckau.