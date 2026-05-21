2. Frauen-Bundesliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Das ist die Elf der Saison der 2. Frauen-Bundesliga Torhüter

Kiara Beck (VfB Stuttgart): 23 Einsätze und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Maresa Arici (Borussia Mönchengladbach): 25 Einsätze, zwei Toire und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Nina Rolfes (SV Meppen): 14 Einsätze, ein Tor und sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Maximiliane Rall (VfB Stuttgart): 25 Einsätze, zehn Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Nadine Anstatt (FSV Mainz 05): 24 Einsätze, 12 Tore und elf Nominierungen für die Elf der Woche

Marie Bleil (SV Meppen): 25 Einsätze, ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Chiara Bouziane (FSV Mainz 05): 24 Einsätze, 18 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Katharina Reikersdorfer (FC Ingolstadt): 24 Einsätze, vier Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Nicole Billa (VfB Stuttgart): 26 Einsätze, 19 Tore und acht Nominierungen für die Elf der Wochee

Laura Bröring (SV Meppen): 25 Einsätze, 14 Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Elira Terakaj (FC Bayern München II): 25 Einsätze, 14 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche