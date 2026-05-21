2. Frauen-Bundesliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Kiara Beck (VfB Stuttgart): 23 Einsätze und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Maresa Arici (Borussia Mönchengladbach): 25 Einsätze, zwei Toire und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Nina Rolfes (SV Meppen): 14 Einsätze, ein Tor und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Maximiliane Rall (VfB Stuttgart): 25 Einsätze, zehn Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Nadine Anstatt (FSV Mainz 05): 24 Einsätze, 12 Tore und elf Nominierungen für die Elf der Woche
Marie Bleil (SV Meppen): 25 Einsätze, ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche
Chiara Bouziane (FSV Mainz 05): 24 Einsätze, 18 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Katharina Reikersdorfer (FC Ingolstadt): 24 Einsätze, vier Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Nicole Billa (VfB Stuttgart): 26 Einsätze, 19 Tore und acht Nominierungen für die Elf der Wochee
Laura Bröring (SV Meppen): 25 Einsätze, 14 Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche
Elira Terakaj (FC Bayern München II): 25 Einsätze, 14 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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