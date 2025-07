2. Flägga-Turnier des KV Plieningen

Am kommenden Samstag steht die zweite Auflage des Plieninger Flägga-Turniers an. Nachdem im Rahmen der letztjährigen 100-Jahr-Feier die Idee eines lokalen Herren-Turniers aufkam und umgesetzt wurde, wird es in diesem Jahr eine Neuauflage geben!

Da alle teilnehmenden Teams gerade mal eine Trainingseinheit hinter sich haben werden, versteht sich das Turnier nicht als Wettbewerb, sondern als eine Art "gemeinsame Trainingseinheit" als Saisoneröffnung. Die Teams kennen sich gut, man möchte sich nach der Sommerpause in entspannter Atmosphäre wieder an das Spielgerät und den Rasen gewöhnen und etwas Zeit auf und neben dem Platz miteinander verbringen.