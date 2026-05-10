2 Elfmeter gegen Fredersdorf-Vogelsdorf von Bernd Tack · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

beide TSG-Innenverteidiger, vorn Jastin Heller – Foto: Julia Gottschalk

Die Begegnung der Tabellennachbarn SV Gartenstadt und TSG Fredersdorf-Vogelsdorf bewies schon an Hand der knapp 170 Zuschauer ein hohes Interesse am fünftletzten Spieltag in der Kreisliga-Nord. Der Gastgeber mit ungünstigem Start zu Beginn der Saison nach zwei Niederlagen gegen SV Prötzel und Bad Saarow kam in der Rückrunde vor diesem 22. Spieltag bereits zu sechs Siegen in Folge. Die Gäste mussten nach 2 Niederlagen in diesem Jahr nun ihren ersten Tabellenplatz abgeben und benötigten unbedingt wichtige Punkte für einen möglichen Meistertitel in dieser Staffel. Das Spiel begann eine Viertelstunde später. (Vorspielende abwartend) Fredersdorf-Vogelsdorf setzte Gartenstadt mit Beginn der Partie unter Druck. Nach Foulspiel nähe der Box der Gastgeber an Maurice Völckert brachte der Freistoß nach drei Spielminuten den 1. Eckball für die TSG-Elf. Anthony Scheibs Ecke köpfte Sean Röhl knapp neben das Tor. Drei Minuten später erneut eine Scheib-Ecke, die Jastin Heller vorbeiköpfte. Die Offensive der Fredersdorf-Vogelsdorfer lies nicht nach und Tim Bieder setzte sich Rechtsaussen im Dribbling an zwei Gartenstädtern durch, wobei er verletzt zu Boden kam und ca zwei Minuten behandelt werden musste. Bieder konnte weiterspielen.

Die erste Entlastung der Hausherren klärte Heller klar gegen den gefahrvollen Marvin Eckardt ins Seitenaus (12. min.). Doch waren die Gäste erneut gefährlicher. Nach einem Freistoss von Fabian Lihsa, den Völckert mit einem Fallrückzieher verlängerte, zeigte Schiedsrichterassistent Horst Hennig / MTV Altlandsberg, dem Schiedsrichter Uwe-Jens Bethge / Reichenberg eine Abseitsstellung an. Beim nächsten Spielaufbau der Fredersdorf-Vogelsdorfer vergab linkslaufend Phil Dümling beim Zuspiel das Leder an die Gartenstädter , doch TSG Torwart Leonard Pries klärte reaktionsschnell den versuchten Abschluss auf sein Tor (17.). Nach weiterem Ballverlust der Gäste in der eigenen Spielhälfte lief Innenverteidiger Heller dem antrittsschnellen Eckardt das Leder im Seitenbereich der Box beim Zweikampf ab. Schiedsrichterassistent Tim Nico Otte / FC Strausberg, hob seine Fahne und zeigte Schiedsrichter Bethge hierzu ein Foulspiel an, dass jedoch von ihm, trotz günstigerer Sicht in Richtung Strafraum, nicht gesehen worden war. Nach Absprache Beider, zeigte der Referee auf den Punkt. Elfmeterschütze Eckhardt traf zum 1 : 0 ins Tor.