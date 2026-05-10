2 Elfmeter gegen Fredersdorf-Vogelsdorf

Die Begegnung der Tabellennachbarn SV Gartenstadt und TSG Fredersdorf-Vogelsdorf bewies schon an Hand der knapp 170 Zuschauer ein hohes Interesse am fünftletzten Spieltag in der Kreisliga-Nord. Der Gastgeber mit ungünstigem Start zu Beginn der Saison nach zwei Niederlagen gegen SV Prötzel und Bad Saarow kam in der Rückrunde vor diesem 22. Spieltag bereits zu sechs Siegen in Folge. Die Gäste mussten nach 2 Niederlagen in diesem Jahr nun ihren ersten Tabellenplatz abgeben und benötigten unbedingt wichtige Punkte für einen möglichen Meistertitel in dieser Staffel.
Das Spiel begann eine Viertelstunde später. (Vorspielende abwartend) Fredersdorf-Vogelsdorf setzte Gartenstadt mit Beginn der Partie unter Druck. Nach Foulspiel nähe der Box der Gastgeber an Maurice Völckert brachte der Freistoß nach drei Spielminuten den 1. Eckball für die TSG-Elf. Anthony Scheibs Ecke köpfte Sean Röhl knapp neben das Tor. Drei Minuten später erneut eine Scheib-Ecke, die Jastin Heller vorbeiköpfte. Die Offensive der Fredersdorf-Vogelsdorfer lies nicht nach und Tim Bieder setzte sich Rechtsaussen im Dribbling an zwei Gartenstädtern durch, wobei er verletzt zu Boden kam und ca zwei Minuten behandelt werden musste. Bieder konnte weiterspielen.
Die erste Entlastung der Hausherren klärte Heller klar gegen den gefahrvollen Marvin Eckardt ins Seitenaus (12. min.). Doch waren die Gäste erneut gefährlicher. Nach einem Freistoss von Fabian Lihsa, den Völckert mit einem Fallrückzieher verlängerte, zeigte Schiedsrichterassistent Horst Hennig / MTV Altlandsberg, dem Schiedsrichter Uwe-Jens Bethge / Reichenberg eine Abseitsstellung an.
Beim nächsten Spielaufbau der Fredersdorf-Vogelsdorfer vergab linkslaufend Phil Dümling beim Zuspiel das Leder an die Gartenstädter , doch TSG Torwart Leonard Pries klärte reaktionsschnell den versuchten Abschluss auf sein Tor (17.). Nach weiterem Ballverlust der Gäste in der eigenen Spielhälfte lief Innenverteidiger Heller dem antrittsschnellen Eckardt das Leder im Seitenbereich der Box beim Zweikampf ab. Schiedsrichterassistent Tim Nico Otte / FC Strausberg, hob seine Fahne und zeigte Schiedsrichter Bethge hierzu ein Foulspiel an, dass jedoch von ihm, trotz günstigerer Sicht in Richtung Strafraum, nicht gesehen worden war. Nach Absprache Beider, zeigte der Referee auf den Punkt. Elfmeterschütze Eckhardt traf zum 1 : 0 ins Tor.
Es folgten nach dem Rückstand einige Unkonzentriertheiten im Spiel bei den Gästen. Ein Fehlpass des fleissigen Jo Bauers führte zum Konter für Gartenstadt, doch Heller klärte den Angriff zu Ecke (29.). Fredersdorf-Vogelsdorf "fing" sich jedoch wieder und mit Flanke Dümlings, die Marc Maiwald volley nahm und Gartenstadts Torwart Philipp Matthes zum Eckball parierte (33.) begann eine Aufholjagd. Doch einen Freistoss Lihsas nach Foulspiel an Maiwald konnte Keeper Matthes festhalten (41.). Schiedsrichter Bethge pfiff pünktlich ab, obwohl es schon bei Behandlung von Bieder eine längere Unterbrechung gab, sowie bei der Besprechung zum Elfmeterpfiff längere Zeit verging ?
Die zweite Halbzeit startete mit weiterem Offensivfussball der TSG-Elf. Ihr Trainer Timo Kornheim hatte ein Doppelwechsel mit Arthur Tabler und Florian Ottomann für Völckert und Bauer vollzogen und Gartenstadts Trainer Marcel Manske wechselte für Max Großer, Karl Gustav Seeger ein. TSG's Tabler brachte mit einem Freistoss erste Gefahr nach Foulspiel an Dümling. Sein Schuss von Halblinks verlängerte TSG Spielführer Paul Ziemann mit einer Hacke, wobei das Leder nur Zentimeter am langen Pfosten vorbeiging (48.). Erneut Tabler mit Seitenwechselpass auf Maiwald, dessen Abschluss parallel zur Gartenstädter Torlinie den Ausgleich verpasste (50.).
Folgende Freistösse der TSG-Elf, nach Foulspiel an Dümling (51.), Röhl (59.) und Lihsa (64.) in Richtung Gastgebertor sicherte Torwart Matthes. Eine Passvorlage Scheibs schoss Heller an die Querlatte des Hausherrentores (68.). Den nächsten Schuss Hellers hielt Keeper Matthes erneut fest (70.). Doch nach einer Flanke Maiwalds in die Box der Gartenstädter gelang Tabler reaktionsschnell der Ausgleich zum 1 : 1 für die Fredersdorf-Vogelsdorfer.
Nur wenige Minuten später hiess es erneut Elfmeter für Gartenstadt. Heller hatte den Ball an der Grundlinie neben dem TSG-Tor an die rechte Schläfe bekommen und seine Hände zum Kopf bewegt. Assistent Hennig hob sein Fahnenelement. Schiedsrichter Bethge fragte an der Seitenlinie nach und gab Handelfmeter. Eckardt verwandelte das Leder zum 2 : 1. Die Spieler von Fredersdorf-Vogelsdorf wirkten zwar schockiert, doch kämpften kontergefährdent weiter im Angriff.
TSG-Torwart Pries verhinderte eine Chance für die Gastgeber, nachdem ein Fehlabspiel von Max Hegewald zum Gegenangriff von Eckardt führte, der auf Vincent Schleiermacher verlängerte, doch Pries noch den Ball abfing. Drei Minuten Nachspielzeit reichten nun nicht mehr um eventuell ein Remis dieses Spieles zu sehen.
Nächste Woche treten die Reichenberger in Fredersdorf an und Gartenstadt spielt schon gegen Samstag Mittag in Wriezen.