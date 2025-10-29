 2025-10-28T14:00:10.282Z

2 direkte Freistoßtore zum Sieg [inkl. Video-Highlights]

Kreisklasse B

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr
SG Viktoria Mauer
FG Rohrbach 2012
0
3

3 Punkte für den 3. Platz

Durch zwei direkt verwandelte Freistoßtore von Muhammed Sowe sowie ein Kopfballtor von Kevin Vorwald wird die FGR ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt verdient mit 0:3 in Mauer.

Aufsteiger auf Aufstiegsplätzen

Nach zwölf Spielen steht der Aufsteiger aus Rohrbach mit 22 Punkten auf dem 3. Platz der BFV Kreisklasse B Heidelberg, dicht gefolgt von Hirschhorn auf dem 4. Platz mit nur einem Punkt weniger.

SG Viktoria Mauer – FG Rohrbach 2012 0:3

SG Viktoria Mauer: Nico Löffler, Nico Suarez, Jannis Scheler (84. Jannik Christophel), Maximilian Kerschbaum, Luca Giede, Ralf Wenzl (60. Niklas Zelezny), Tonio Suarez (73. Marcel Bender), Marcel Bender (40. Hosain Mohamadi), Sani Januzi (40. Tobias Krupp), Samuel Leutner, Mirko Grund (73. Faruk Sagdic) - Spielertrainer: Marco Kramer

FG Rohrbach 2012: Patrick Nickel, Fabian Almritter, Luis Haag (70. Marvin Schmitt), Moritz Kranz, Bonaventura Carone, Tobias Schmidt (70. Patrick Kabrhel), Liam Lyons (62. Thorsten Gossen), Fabian Fritz, Muhammed Sowe (61. Gian-Luca von Contzen), Kevin Vorwald, Constantin Mayer (80. Wilhelm Pal) - spielender Co-Trainer: Patrick Kabrhel - Trainer: Tobias Häußler - spielender Co-Trainer: Jan-Erik Möller

Schiedsrichter: Manuel Kahl (Heidelberg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Kevin Vorwald (14.), 0:2 Muhammed Sowe (22.), 0:3 Muhammed Sowe (36.)

