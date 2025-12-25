2. Bundesliga und Regionalliga: Die Top-Torjägerinnen in der Übersicht

Der Ball ruht aktuell in der 2. Frauen-Bundesliga und Frauen-Regionalliga Süd FuPa wirft daher den Blick auf die besten Torjägerinnen.
12 Tore Laura Bröring (SV Meppen)
11 Tore Nicole Billa (VfB Stuttgart)
11 Tore Vital Zina Kats (FSV Mainz 05)
8 Tore Chiara Bouziane (FSV Mainz 05)
8 Tore Anna-Lena Fritz (FC Ingolstadt 04)
8 Tore Anny Kerim-Lindland (VfL Wolfsburg II)
8 Tore Julia Matuschewski (SC Sand)
8 Tore Linnea Saelen (VfL Wolfsburg II)
7 Tore Nadine Anstatt (FSV Mainz 05)
7 Tore Dörthe Hoppius (VfL Bochum)
7 Tore Rana Okuma (1. FFC Turbine Potsdam)
7 Tore Pija Reininger (SC Sand)
6 Tore Jana Beuschlein (VfB Stuttgart)
5 Tore Chantal Danique Schouwstra (SV Meppen)
5 Tore Carolin Schraa (SG 99 Andernach)
5 Tore Elira Terakaj (FC Bayern München II)
4 Tore Sarah Abu Sabbah (FC Viktoria 1889 Berlin)
4 Tore Kara Bathmann (FSV Mainz 05)
4 Tore Bente Bode (SV Meppen)
4 Tore Lineth Cedeno (1. FFC Turbine Potsdam)
---
13 Tore Melissa Zweigner-Genzer (Karlsruher SC)
10 Tore Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)
9 Tore Angelina Klopstein (SC Sand II)
9 Tore Luisa Wölfel (Spvgg Greuther Fürth)
8 Tore Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)
7 Tore Mathilda Dillmann (Karlsruher SC)
7 Tore Weena Simmen (SC Freiburg II)
6 Tore Ann-Sophie Braun (TSG 1899 Hoffenheim II)
6 Tore Sara Sahiti (TSG 1899 Hoffenheim II)
6 Tore Selina Walter (VfL Herrenberg)
6 Tore Ann-Kathrin Wolfram (Spvgg Greuther Fürth)
5 Tore Freya Sophie Burk (KSV Hessen Kassel)
5 Tore Leonie Gosch (Kickers Offenbach)
5 Tore Johanna Putzer (SC Freiburg II)
5 Tore Franziska Marie Riepl (Kickers Offenbach)
5 Tore Lea Würth (SV 67 Weinberg)
4 Tore Christina Alp (TSG 1899 Hoffenheim II)
4 Tore Marlene Ganßer (SV 67 Weinberg)
4 Tore Mara Grimm (SV 67 Weinberg)
4 Tore Anna Horwath (SV 67 Weinberg)