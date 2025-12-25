 2025-12-17T10:26:01.779Z

2. Bundesliga und Regionalliga: Die Top-Torjägerinnen in der Übersicht

FuPa wirft den Blick auf die besten Torschützen.

Der Ball ruht aktuell in der 2. Frauen-Bundesliga und Frauen-Regionalliga Süd FuPa wirft daher den Blick auf die besten Torjägerinnen.

Top 20 der 2. Frauen-Bundesliga

12 Tore Laura Bröring (SV Meppen)
11 Tore Nicole Billa (VfB Stuttgart)
11 Tore Vital Zina Kats (FSV Mainz 05)
8 Tore Chiara Bouziane (FSV Mainz 05)
8 Tore Anna-Lena Fritz (FC Ingolstadt 04)
8 Tore Anny Kerim-Lindland (VfL Wolfsburg II)
8 Tore Julia Matuschewski (SC Sand)
8 Tore Linnea Saelen (VfL Wolfsburg II)
7 Tore Nadine Anstatt (FSV Mainz 05)
7 Tore Dörthe Hoppius (VfL Bochum)
7 Tore Rana Okuma (1. FFC Turbine Potsdam)
7 Tore Pija Reininger (SC Sand)
6 Tore Jana Beuschlein (VfB Stuttgart)
5 Tore Chantal Danique Schouwstra (SV Meppen)
5 Tore Carolin Schraa (SG 99 Andernach)
5 Tore Elira Terakaj (FC Bayern München II)
4 Tore Sarah Abu Sabbah (FC Viktoria 1889 Berlin)
4 Tore Kara Bathmann (FSV Mainz 05)
4 Tore Bente Bode (SV Meppen)
4 Tore Lineth Cedeno (1. FFC Turbine Potsdam)

---

Top 20 der Frauen-Regionalliga Süd

13 Tore Melissa Zweigner-Genzer (Karlsruher SC)
10 Tore Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)
9 Tore Angelina Klopstein (SC Sand II)
9 Tore Luisa Wölfel (Spvgg Greuther Fürth)
8 Tore Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)
7 Tore Mathilda Dillmann (Karlsruher SC)
7 Tore Weena Simmen (SC Freiburg II)
6 Tore Ann-Sophie Braun (TSG 1899 Hoffenheim II)
6 Tore Sara Sahiti (TSG 1899 Hoffenheim II)
6 Tore Selina Walter (VfL Herrenberg)
6 Tore Ann-Kathrin Wolfram (Spvgg Greuther Fürth)
5 Tore Freya Sophie Burk (KSV Hessen Kassel)
5 Tore Leonie Gosch (Kickers Offenbach)
5 Tore Johanna Putzer (SC Freiburg II)
5 Tore Franziska Marie Riepl (Kickers Offenbach)
5 Tore Lea Würth (SV 67 Weinberg)
4 Tore Christina Alp (TSG 1899 Hoffenheim II)
4 Tore Marlene Ganßer (SV 67 Weinberg)
4 Tore Mara Grimm (SV 67 Weinberg)
4 Tore Anna Horwath (SV 67 Weinberg)

