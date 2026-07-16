2. Bundesliga statt Regionalliga – Thomas Dähne wechselt zum FC Heidenheim

Für Sechzig geht’s runter, Stammkeeper Dähne steigt aber auf. Der 32-Jährige läuft künftig in der 2. Bundesliga für den 1. FC Heidenheim auf.
München – Von Weiß-Blau nach Blau-Rot. Auf das Kapitel „Regionalliga“ will sich der routinierte Dähne mit seinen Löwen nicht einlassen. Mit dem Wechsel zum FC Heidenheim bleibt er dem Profifußball treu. Statt den Wiederaufstieg in die dritte Liga geht es um die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Die Gründe für den Wechsel des Arbeitgebers klingen plausibel:
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben“, erklärt der Neuankömmling bei seiner Vorstellung. Dazu kommt ein Ratschlag vom Torwarttrainer der Blau-Weißen, Vitus Eicher, der selbst einst das Tor der Heidenheimer hütete: „Bei 1860 München habe ich zuletzt auch mit Vitus Eicher als Torwarttrainer zusammengearbeitet, der mich darin bestärkt hat, dass der FCH ein ganz besonderer Verein ist“, so Eicher.
Bei den Heidenheimern, die kürzlich ihren Stammtorwart Diant Ramaj an Borussia Dortmund abgegeben haben, sehen die Chancen für Dähne gut aus: „Ich möchte der Mannschaft auf und neben dem Platz ab sofort weiterhelfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“
Die zweithöchste deutsche Spielklasse ist für den 32-Jährigen dabei kein Novum. Von 2020 bis 2025 hielt der Torwart noch den Kasten von Holstein Kiel sauber. Für die Störche absolvierte Dähne 51 Spiele in der 2., und sogar neun Spiele in der 1. Bundesliga. Das Trikot der Löwen trug er 35-mal.
Das erste Spiel für seinen neuen Klub könnte der Keeper bereits in neun Tagen machen. Die Heidenheimer testen dort zu Hause gegen den Hamburger SV. Spätestens am 8. August würde er dann voll im Pensum stehen. Gegen den VfL Osnabrück könnte Dähne sein erstes Zweitligaspiel für den FCH feiern. (mh)