2. Bundesliga statt Regionalliga – Thomas Dähne wechselt zum FC Heidenheim

Thomas Dähne kommandiert ab sofort die Heidenheimer Defensivreihe. – Foto: picture alliance/dpa | Christo

München – Von Weiß-Blau nach Blau-Rot. Auf das Kapitel „Regionalliga“ will sich der routinierte Dähne mit seinen Löwen nicht einlassen. Mit dem Wechsel zum FC Heidenheim bleibt er dem Profifußball treu. Statt den Wiederaufstieg in die dritte Liga geht es um die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Die Gründe für den Wechsel des Arbeitgebers klingen plausibel:

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben“, erklärt der Neuankömmling bei seiner Vorstellung. Dazu kommt ein Ratschlag vom Torwarttrainer der Blau-Weißen, Vitus Eicher, der selbst einst das Tor der Heidenheimer hütete: „Bei 1860 München habe ich zuletzt auch mit Vitus Eicher als Torwarttrainer zusammengearbeitet, der mich darin bestärkt hat, dass der FCH ein ganz besonderer Verein ist“, so Eicher.