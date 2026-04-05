2. Bundesliga: 38 Jahre alter NRW-Rekord könnte eingestellt werden Ein Drittel der Zweitligisten stammt aktuell aus Nordrhein-Westfalen von red · Gestern, 13:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner-Pressefoto/S. Coleman

Vor 38 Jahren kamen letztmals neun Mannschaften in der 2. Bundesliga aus dem einwohnerreichsten Bundesland Deutschlands. In der Spielzeit 1987/88 spielten die SG Wattenscheid 09, Fortuna Düsseldorf, Alemannia Aachen. Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln, SG Union Solingen, Rot-Weiß Oberhausen, BVL Remscheid und der DSC Arminia Bielefeld im Unterbau zur Bundesliga. Seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga im Jahre 1981 trafen in einer Saison maximal neun Zweitligisten aus Nordrhein-Westfalen (NRW) aufeinander. Als der Rekord letztmals aufgestellt wurde, war die 2. Bundesliga noch mit 20 anstatt wie heute 18 Mannschaften bestückt. Noch nie kam also die Hälfte der 2. Bundesliga aus NRW. Ein Rekord, der in der Spielzeit 2026/27 durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Für die einen zum Leid, für die anderen zur Freude.

Aktuell spielen in der 2. Bundesliga der FC Schalke 04, der SC Paderborn 07, der VfL Bochum, der DSC Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und der SC Preußen Münster. Während Schalke und Paderborn beste Chance haben, in die Bundesliga aufzusteigen, stecken Bochum, Bielefeld, Düsseldorf und Münster mittendrin im dichten Abstiegskampf der unteren Tabellenhälfte. Bleiben alle sechs in der 2. Bundesliga, ist ein neuer Rekord möglich.

Denn aus der Bundesliga könnten sowohl der 1. FC Köln als auch Borussia Mönchengladbach absteigen. Aktuell aber eher unwahrscheinlich, dass es beide zusammen treffen wird. In der 3. Liga kämpfen Rot-Weiss Essen, der SC Verl und der MSV Duisburg um den Aufstieg. Da der VfL Osnabrück souverän an der Spitze thront, ist ein Aufstieg aller drei NRW-Mannschaften eher unwahrscheinlich, aber zwei Aufsteiger sind durchaus realistisch.