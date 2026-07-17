2 Aufsteigerduelle und 2 Derbys zum Auftakt - VfB fordert Ergolding

Der FSV VfB Straubing um Valentin Kainz fordert zum Auftakt den amtierenden Vize FC Ergolding. – Foto: Antun Bosnjakovic

Die Partie zwischen dem FC-DJK Simbach und dem FC Walkertshofen wurde aufgrund des Totopokaleinsatzes des FCW auf 4. August verlegt.

Mit einem hochinteressanten Programm startet die Bezirksliga West am Wochenende in die Saison 2026/27. Neben den beiden Aufsteigerduellen zwischen Oberschneiding und Dingolfing II sowie Adlkofen gegen Landau steht am Samstag vor allem auch das Kräftemessen zwischen dem FSV VfB Straubing und Vizemeister FC Ergolding im Fokus. Bei der vor dem Auftakt unter den 16 Trainern durchgeführten Meister-Umfrage wurden diese beiden Teams am häufigsten genannt. Dazu gehen in Aiglsbach (gegen Langquaid) und Schierling (gegen Kelheim) auch zwei brisante Derbys über die Bühne. Sein Comeback auf Bezirksebene nach über 60 Jahren feiert der TSV Neustadt/Donau mit dem Gastspiel beim SV Neufraunhofen, während Landesliga-Absteiger FC Teisbach beim SC Falkenberg gastiert.

Morgen, 15:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing FC Ergolding Ergolding 15:00 PUSH

Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): "Wir fangen wie auch letzte Saison gegen den Topfavoriten der Liga an, wollen es aber dieses Mal besser machen und ein enges Spiel abliefern. Wir wissen was uns erwartet und freuen uns auf diese Aufgabe. Wir haben zum Start gleich drei Heimspiele in Folge und wollen fleißig punkten."

Personal: Julian Weber wurde im letzten Testspiel gegen Türk Gücü Straubing mit glatt Rot vom Platz gestellt und fehlt somit gesperrt. Ob die angeschlagenen Bleron Dobruna und Imran Krasniqi auflaufen können, entscheidet sich erst am Spieltag.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Laut Umfrage treffen gleich die beiden Top-Favoriten aufeinander - also ein echtes Highlight-Spiel zum Start. Straubing hat bereits wieder den Trainer gewechselt. Daher wissen wir nicht genau, was uns erwartet. Trotz einiger herber personeller Verluste wollen wir das Maximum herausholen."

Personal: Leon Fröhler und Donlan Osei-Tutu fallen verletzungsbedingt für den Rest des Jahres aus. Zudem hat sich Alexander Sarnoch das Syndesmoseband gerissen. Oliver Steil muss noch eine Rotsperre aus der Relegation absitzen.







Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach dem großartigen Erfolg in der vergangenen Saison erwartet uns nun zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Abenteuer Bezirksliga, das wir mit einem Heimspiel gegen den spielstarken Mitaufsteiger aus Dingolfing starten werden. Mit der Vorbereitung sind wir grundsätzlich zufrieden und fühlen uns deswegen für den Auftakt gut gewappnet. Der Gegner ist uns aus zwei Testpartien aus der letzten Saison gut bekannt. Wir erwarten eine läuferisch, technisch und taktisch gute Mannschaft, gegen die wir in allen Belangen voll dagegenhalten müssen und werden. Wenn uns das gelingt, haben wir mit Sicherheit Chancen auf Zählbares. Mit unseren Zuschauern im Rücken werden wir voll auf Sieg spielen und streben die ersten drei Bezirksliga-Zähler des TSV Oberschneiding seit über 30 Jahren an." Personal: Neben dem verletzten Mathias Breu steht auch Andreas Berovic, der sich auf einem bereits länger geplanten Heimataufenthalt befindet, nicht zur Verfügung. Spielertrainer Jonas Zach steht nach Kreuzbandverletzung wieder im Kader, es wird aber voraussichtlich zunächst maximal bei Kurzeinsätzen bleiben.

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Als Aufsteiger blicken wir mit großer Vorfreude auf die Bezirksliga-Saison. Zum Auftakt wartet mit dem TSV Oberschneiding direkt ein weiterer Aufsteiger auf uns – ein Gegner, den wir aus der Vorbereitung der Vorsaison gut kennen. Beide Testspiele gingen damals verloren, weshalb wir wissen, welche Herausforderung uns erwartet. Wir treffen auf eine eingespielte Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt hat. Für uns als junge zweite Mannschaft steht in dieser Saison ganz klar der Klassenerhalt im Fokus. Deshalb wollen wir von Beginn an fleißig Punkte sammeln und nicht früh ins Hintertreffen geraten. Trotz einiger verletzungs- und urlaubsbedingter Ausfälle wollen wir alles investieren, um die Heimreise nicht mit leeren Händen anzutreten." Personal: Mit Lukas Kallmeier, Manuel Kaspar, Florian Mühlbauer, Tobias Kurz, Killian Fromm, Lukas Sicheneder, Stephan Kerscher, Stefan Diermayer und Max Weber stehen gleich neun Akteure auf der Ausfallliste.



Der FSV Landau (in rot) und der TSV Oberschneiding starten mit Duellen gegen Mitaufsteiger in die neue Saison. – Foto: Charly Becherer









Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Die Jungs haben in der Vorbereitung sehr intensiv gearbeitet und die Neuzugänge waren schnell integriert. In den Testspielen konnten wir verschiedene Szenarien durchspielen, die Ergebnisse waren zweitrangig. Wir alle freuen uns jetzt, dass es endlich losgeht. Natürlich ist das erste Spiel immer eine Wundertüte, aber wir wollen die guten Eindrücke der Vorbereitung in unser Spiel integrieren. Es ist unser erstes Heimspiel und das wollen wir definitiv gewinnen." Personal: Youngster Timmy Langmeier ist seit Beginn der Vorbereitung mit Rückenproblemen außer Gefecht und muss deshalb passen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Nach über 60 Jahren ist es endlich wieder soweit: der TSV Neustadt an der Donau startet in seine erste Bezirksliga-Saison seit mehr als sechs Jahrzehnten. Die Vorfreude auf dieses besondere Kapitel ist im gesamten Verein spürbar. Zum Saisonauftakt wartet allerdings gleich ein echter Härtetest, denn mit dem SV Neufraunhofen steht uns eine erfahrene und eingespielte Bezirksliga-Mannschaft gegenüber. Dennoch reisen wir mit Selbstvertrauen an, wollen uns gut präsentieren, mutig auftreten und den Favoriten so lange wie möglich fordern. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der nötigen Leidenschaft ist vielleicht sogar eine Überraschung möglich – und im besten Fall nehmen wir zum Saisonauftakt etwas Zählbares mit nach Hause." Personal: Der Kader des Neulings ist vollständig, alle Spieler sind einsatzbereit und hochmotiviert.







Morgen, 17:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TSV Langquaid Langquaid 17:00 PUSH

Max Zischler (Trainer TV Aiglsbach): "In der Vorbereitung war es wichtig sich in eine gute körperliche Verfassung zu bringen, aber auch gewisse Prinzipien vorzugeben und einzufordern. Die Jungs haben eine super Einstellung und jeder Einzelne hat voll mitgezogen. Mit Langquaid kommt gleich eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft mit guter individueller Qualität. Für uns wird es wichtig sein, körperlich dagegen zu halten und intensiv gegen den Ball zu arbeiten." Personal: Bis auf Daniel Aulbach und Moritz Ringeisen kann Neu-Coach Max Zischler seine Wunschformation aufbieten.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach einer für uns unterdurchschnittlichen Rückrunde freuen wir uns, dass es nun mit der neuen Saison 26/27 wieder bei "Null" losgeht. In der Vorbereitung haben wir versucht uns wieder zu stabilisieren, was in den letzten Spielen unter anderem mit einem Sieg gegen Regenstauf oder einem Unentschieden gegen Bad Abbach auch gelungen ist. Trotzdem gehen wir aus meiner Sicht als Außenseiter in das Spiel in Aiglsbach, da wir gegenüber der letzten Saison doch einen gewissen personellen Aderlass zu kompensieren haben. Ziel ist es aber in Aiglsbach zu punkten und positiv in die Saison zu starten." Personal: Neuzugang Oliver Janek fällt mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus. Zudem fehlt aktuell auch noch Stefan Schauer (pausiert).







Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz unzufrieden, allerdings weiß jeder, dass eine gute Vorbereitung keine Punkte bringt. Jetzt zählt es in unserem ersten Bezirksliga-Spiel auf heimischem Rasen gegen Landau, das im Rahmen unseres Sommerfests steigt. Mit unserem Mitaufsteiger kommt natürlich eine sehr gute Mannschaft zu uns, die ihren kleinen Betriebsunfall sofort wieder korrigiert hat und natürlich ebenfalls wie wir gut in die Liga reinstarten will. Der FSV hat sich unseren vorletzten Test angeschaut und weiß deshalb vielleicht ein bisschen mehr über uns als wir von ihnen. Entscheidend ist am Ende aber, wer am Samstag die bessere Leistung auf den Platz bringt und das wollen natürlich unbedingt wir sein." Personal: Stefan Wippenbeck und Lukas Grippentrog (Urlaub) können nicht mitwirken.



Max Putz (Spielertrainer FSV Landau): "Wir freuen uns auf unseren Auftakt bzw. die Rückkehr in die Bezirksliga. Mit Adlkofen treffen wir auf einen Mitaufsteiger, der letztes Jahr souverän frühzeitig Meister wurde und sicher mit einer gehörigen Euphorie ins erste Heimspiel gehen wird. Wir haben haben eine gute Vorbereitung gespielt und konnten schon viele Dinge umsetzen. Entsprechend wollen wir auch spielerisch und läuferisch unsere Akzente setzen und nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personal: Mit Patrick Ortmeier, Simon Wippenbeck, Michael Wagner, Tobias Piller, Maximilian Perstorfer, Felix Mann-Wagner, Michael Reinwald, Hannes Obermeier und Tobias Oswald fallen gleich neun Akteure aus.





Spiel 1 nach dem Abstieg aus der Landesliga führt den FC Teisbach zum SC Falkenberg. – Foto: Alfred Brumbauer







Morgen, 18:00 Uhr SC Falkenberg Falkenberg FC Teisbach Teisbach 18:00 PUSH

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Nach einer etwas durchwachsenen Vorbereitung wissen wir nicht zu 100 Prozent wo wir stehen. Mit Teisbach erwartet uns natürlich gleich ein brutal harter Gegner, der letztes Jahr noch in der Landesliga gespielt hat und vor allem im Offensivbereich über sehr viel Qualität verfügt. Daher müssen wir eine enorm gute Partie spielen, um erfolgreich zu sein." Personal: Daniel Diem kann definitiv nicht auflaufen. Dominik Maierhofer, der in der Vorbereitung noch nicht eingesetzt werden konnte, nimmt möglicherweise auf der Bank Platz.



Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): "Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß. Der erste Spieltag bringt eine besondere Stimmung mit sich, da viele interne als auch externe Faktoren schwer einzuschätzen sind. Der Fokus liegt auf uns selbst und unserem Spiel. Wir wollen uns von Woche zu Woche weiterentwickeln und in Falkenberg die ersten Inhalte auf den Platz bringen." Personal: Aufgrund kleinerer Blessuren gibt es noch einige Fragezeichen.







So., 19.07.2026, 17:00 Uhr TV Schierling Schierling ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 17:00 PUSH