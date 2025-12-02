2. Astra Hallencup des TSV Weilheim elektrisiert

Der Astra Hallencup des TSV Weilheim geht in seine zweite Auflage – und die Erwartungshaltung ist hoch. Am 20. und 21. Dezember 2025 verwandelt sich die Lindachsporthalle in ein Zentrum des Hallenfußballs. Die Energie eines komplett durchgetakteten Spielbetriebs und die Nähe zu den Teams schaffen eine Atmosphäre, die bereits im Vorjahr viele Zuschauer begeistert hat. Nun soll das Spektakel noch größer, schneller und intensiver werden.

Gespielt wird an beiden Tagen im modernen Champions-League-Modus. In der Vorrunde trifft jedes Team auf jedes andere – eine Konstellation, die keine Ausreden zulässt und früh die wahren Favoriten offenlegt. Die besten sechs Mannschaften ziehen anschließend in die Zwischenrunde ein, bevor die Entscheidungsspiele mit Halbfinals, Spiel um Platz drei und dem Finale folgen. Dieser Ablauf verspricht nicht nur Dramatik, sondern auch kontinuierlich steigende Intensität, während sich das Teilnehmerfeld verdichtet.

Das Vorturnier: Der Kampf um den letzten Platz

Am 20. Dezember ab 11 Uhr beginnt der erste Turniertag mit dem Vorturnier. Mit dabei sind unter anderem der TSV Oberlenningen, die Wernauer Sportfreunde und der TB Neckarhausen. Dazu treten zahlreiche weitere regionale Mannschaften an, die alles daransetzen, sich den begehrten einzigen Qualifikationsplatz für das Hauptturnier zu sichern. Für diese Teams bedeutet der Samstag nicht weniger als eine sportliche Reifeprüfung: Nur der Sieger darf am nächsten Tag im Kreis der Top-Teams antreten.

Das Hauptturnier: Hochkarätige Mannschaften im Rampenlicht

Am 21. Dezember ab 11 Uhr öffnet sich die Bühne für das hochklassige Hauptturnier. Mit dem SSV Reutlingen U18, dem FC Esslingen U19 und dem TSV Ehningen sind ambitionierte Mannschaften am Start, die mit Tempo, Technik und taktischer Reife glänzen. Dazu kommen weitere starke regionale Teams, die den Wettbewerb mit ihrer Intensität bereichern. Komplettiert wird das Feld durch den Qualifikanten vom Vortag – ein zusätzlicher Motivationstreiber, der schon in der Vergangenheit für Überraschungen sorgte.

Ein Wochenende voller Leidenschaft

Die Lindachsporthalle in Weilheim an der Teck bietet an beiden Tagen durchgehenden Spielbetrieb. Das bedeutet: Keine langen Pausen, keine ruhigen Minuten – stattdessen purer Hallenfußball, der Zuschauer und Akteure gleichermaßen fordert. Die Mischung aus regionaler Verbundenheit und sportlicher Klasse verleiht dem Turnier eine besondere Atmosphäre. Wer den Hallenfußball liebt, findet hier zwei Tage lang alles, was ihn ausmacht: Tempo, Technik, packende Duelle und sportliche Emotionen.

Einladung an Fans und Fußballfreunde

Der TSV Weilheim lädt alle Sportbegeisterten ein, die Teams vor Ort anzufeuern und den Astra Hallencup live zu erleben. Was die Zuschauer erwartet, ist klar umrissen: zwei Tage Fußball auf hohem Niveau, eng getaktet, intensiv und voller Leidenschaft. Die Vorfreude steigt – in Weilheim ist wieder Hallenfußballzeit.