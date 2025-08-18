 2025-08-14T11:39:53.462Z

Vereinsnachrichten

📣⚽ 2. Astra Hallencup 2025 – Save the Date! ⚽📣

Verlinkte Inhalte

Weilheim/T.
Weilheim/T. II

Der TSV Weilheim Teck lädt herzlich zum 2. Astra Hallencup in die Lindach-Sporthalle ein! 🔴⚪

📅 20. Dezember 2025 – Vorturnier (Kreisliga-Teams)
📅 21. Dezember 2025 – Hauptturnier (Bezirksliga & höher + Qualifikanten)

💰 Attraktives Preisgeld von insgesamt 3.000 €!
🏆 Hauptturnier:

  1. Platz – 1.500 €

  2. Platz – 450 €

  3. Platz – 250 €

🥇 Vorturnier:

  1. Platz – 400 €

  2. Platz – 250 €

  3. Platz – 150 €

👉 Meldeschluss: 15. November 2025
👉 Startgeld: 70 € pro Mannschaft

📩 Anmeldung unter:
✉️ fussball-abteilungsleitung@tsv-weilheim.de
📱 +49 176 70703045

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein spannendes Hallenfußball-Highlight kurz vor Weihnachten! 🎄⚽🔥

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim

Aufrufe: 018.8.2025, 14:39 Uhr
Gianni MantineoAutor