📣⚽ 2. Astra Hallencup 2025 – Save the Date! ⚽📣

Der TSV Weilheim Teck lädt herzlich zum 2. Astra Hallencup in die Lindach-Sporthalle ein! 🔴⚪
📅 20. Dezember 2025 – Vorturnier (Kreisliga-Teams)
📅 21. Dezember 2025 – Hauptturnier (Bezirksliga & höher + Qualifikanten)
💰 Attraktives Preisgeld von insgesamt 3.000 €!
🏆 Hauptturnier:
Platz – 1.500 €
Platz – 450 €
Platz – 250 €
🥇 Vorturnier:
Platz – 400 €
Platz – 250 €
Platz – 150 €
👉 Meldeschluss: 15. November 2025
👉 Startgeld: 70 € pro Mannschaft
📩 Anmeldung unter:
✉️ fussball-abteilungsleitung@tsv-weilheim.de
📱 +49 176 70703045
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein spannendes Hallenfußball-Highlight kurz vor Weihnachten! 🎄⚽🔥
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim