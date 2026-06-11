2 Abgänge bei den Kickers: Uhl nach Großaspach, Cissé zur Eintracht

Marius Uhl (li.) und Cherif Cissé verlassen die Würzburger Kickers. – Foto: Würzburger Kickers

Zu seinem Wechsel erklärt Marius Uhl gegenüber der Presseabteilung der Großaspacher: "Ich kenne die SG schon seit vielen Jahren aus den damaligen direkten Duellen und habe den Verein immer als sehr ambitioniert und professionell wahrgenommen. Einige Spieler kenne ich bereits vom Platz, deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt Teil dieser Mannschaft zu sein. Die Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam mit dem Team das Drittliga-Abenteuer zu starten." Defensivspezialist Uhl war im Sommer 2024 von der SGV Freiberg nach Würzburg gekommen und verabschiedet sich damit nach zwei Spielzeiten wieder. In der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga Bayern kam Uhl insgesamt 30 Mal zum Einsatz, dabei aber meistens von der Bank aus.

Der erst 19-jährige Cherif Cissé, vor einem Jahr im Sommer 2025 aus dem Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth an den Dallenberg gekommen, konnte in der abgelaufenen Spielzeit mit sechs Treffern in 30 Einsätzen durchaus auf sich aufmerksam machen. Bei Eintracht Frankfurt sieht er nun offenbar die besten Rahmenbedingungen, um den Sprung in den Profifußball zu packen. Nino Berndroth, Leiter Kaderplanung U17 bis U21 bei der Eintracht, erklärt: "Cherif Cissé ist ein sehr talentierter Offensivspieler, der vor allem durch seine enorme Schnelligkeit und seine Dynamik im Eins-gegen-Eins überzeugt. In dieser Saison hat er zudem seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt und eine starke Torquote vorzuweisen. Mit seinen technischen Fähigkeiten und seinem Entwicklungspotenzial bringt er alles mit, um den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen."