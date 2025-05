2-4 TBM pennt sieben Minuten

Innerhalb von sieben Minuten fallen alle Treffer der Heimelf.

Es geht schon schwungvoll los. Die Heimelf gleich im Vorwärtsgang. Nach vier Minuten lauert am zweiten Pfosten Sanjar Narkobilov, doch er haut den Querpass drüber. In der 20. Minute streift der Distanzschuss von Omar Baccouche die Gästelatte und der Schuss von Yunus Reis geht knapp links vorbei. Der TBM ist offensive kaum vorhanden und dann startet die Heimelf in den Turbomodus. Manuel Trübenecker mit Linksschuss ins Eck in der 32. Minute. In der 36. Minute folgt ein gewaltiger Freistoß über die Fäuste von Keeper Klaus Dybeck. In der 38. Minute folgt ein Kopfballtor von Yanus Reis und in der 39. Minute legt Simon Zerndl nach.