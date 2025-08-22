2-4 Pokalaus gegen den Kreisligisten

Von beginn an versuchen die Gäste ein schnelles Tor zu erzielen und die ersten Zehn Minuten befindet sich das Tor des Gastgebers unter Dauerbeschuss. Mit zunehmender Spieldauer bekommt der TBM die Gäste besser in den Griff und es entwickelt sich ein ausgeglicheneres Spiel. Natürlich brillieren die Gäste mit der größeren individuellen Klasse, aber der TBM hält dagegen. In der 16. Minute zwingt dann Lukas Trump den Gästekeeper zu einer ersten starken Parade. Unglücklicherweise legt der TBM in der 21. Minute dann den Gästen den ersten Treffer auf. Im Spielaufbau passiert ein übler Fehlpass im Strafraum und Ömer Cengiz kann den Querpass aus zwei Metern einschieben. Mit einer starken Parade bewahrt dann Leon Bauer, in der 27. Minute, den TBM vor einem höheren Rückstand und der Flachschuss von Emre Tunc, in der 29. Minute, knallt an den Außenposten. In der 39. Minute hilft dem TBM dann ein Freistoßmöglichkeit zentral vor dem gegnerischen Tor. Andi Somo zwirbelt den Ball über die Mauer ins lange Eck zum Ausgleich. Fast mit dem Halbzeitpfiff versucht sich Deniz Dursun mit einem Freistoß aus halbrechter Position. Der ungefährliche Schuss springt allerdings tückisch auf und flutscht an Keeper Bauer vorbei zur Führung ins Netz.

Die zweite Halbzeit beginnt verhalten eher dann in der 55. Minute der gelbverwarnte Satilmis den energischen Lauf von Trump mit einem weiteren Foulspiel unterbricht und die gelb-rote Karte sieht. In Überzahl wittert der TBM seine Chance, aber ein Konter der Gäste kann nur durch ein Foulspiel auf der Strafraumlinie gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelt Tunc in der 58. Minute. Trotz des Rückstandes probiert der TBM alles und das Spiel wird hitziger. Schiedsrichter Marcel Leimbach hat viel knifflige Zweikämpfe zu entscheiden und gibt am Ende im ganzen Spiel elf gelbe Karten. Die Gäste verpassen in der 75. Minute bei einem Konter die endgültige Vorentscheidung als Tunc aus kürzester Entfernung nur den Keeper anschießt. Eine Minute davor vergibt auf der anderen Seite Dominik Höfner einen Querpass und schießt über das Gehäuse. Das Spiel hat wenige torgefährliche Höhepunkte und in den Schlussminuten muss dann Simon Trump mit gelb-rot ebenfalls vorzeitig duschen gehen. Als eigentlich niemand mehr mit Toren rechnet, packt Aron Weber aus der Distanz einen Schuss aus und der Ball knallt an den Innenpfosten und geht zum Anschlusstreffer rein. Der TBM stürmt jetzt mutig nach vorne, aber Tunc bringt mit seinem zweiten Treffer, die Gäste auf die Siegerstraße.