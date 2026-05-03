2-4 Erste Saisonpleite

Heute gab es für den TBM nichts zählbares – Foto: S. Hecken

Kaum fünf Minuten gespielt da landet der Ball 25 Meter vor dem Strafraum und Andrea Viehl schießt den Ball hoch in Richtung Gästetor. Keeperin Nicci Maurer kommt an den Ball nicht mehr ran. Nur eine Minute später langer Ball in den Lauf von Felicia Schwald und die bringt den Ball in den Fünfer. Dort kann Luisa Lenz den Schuss von Aninna junge aus kurzer Distanz mit dem Oberschenkel abwehren, aber der Ball landet wieder bei Junge und diese schiebt ins kurze Eck ein. In der 12. Minute wühlt sich Sheeva Seyfi durch zwei Abwehrspieler und wird gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelt sie sicher ins Eck. Nach fünfzehn Minuten hat die Heimelf Eckball und der TBM ist überhaupt nicht auf der Höhe. Der Eckball wird kurz ausgeführt und Annalena Maier kann mit dem Ball am Fuß aus etwas spitzem Winkel auf das Tor schießen. Der Ball geht an die Latte. Nach zwanzig Minuten legt Seyfi den ball an den Strafraum zurück auf Rosalie Baus und die nimmt den Ball direkt. Hoch über Keeperin Magdalena Richter fliegt der Ball ins Eck. In der 27. Minute dann ein Pass in die Tiefe und Junge erläuft den Ball und lupft über die herauseilende Maurer wieder zur Führung für Gilching ein. 39. Minute langer Ball hoch und weit Schwald kann den Ball erlaufen und flankt halbhoch in den Fünfer dort fälscht Laura Wirsching den Ball unhaltbar ab und dieser geht vom Innenpfosten rein. Somit geht es mit dem späteren Endstand in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit ist höhepunktarm. Beide Mannschaften haben nur noch Standards in der Offensive. Einer in der74. Minute touchiert die Latte der Gilchinger. Ein anderer wehrt Keeperin Richter zur Ecke. Viel passiert nicht. Am Ende muss der TBM in Unterzahl weiterspielen, da Baus in der 78. Minute, die Gelb-Rote Karte sieht.