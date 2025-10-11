 2025-10-10T17:03:43.034Z

Pokal
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

2., 3. und untere Herren: So laufen die Pokalspiele bisher

2. bzw. 3. Runde steht an

Auch in den Wettbewerben der 2., unteren sowie 7er Herren steht die nächste Pokalrunde an.

---

2. Herren

Gestern, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC III
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
0
9

---

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
6
2
Abpfiff

---

Heute, 16:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
2
0
Abpfiff

---

Heute, 17:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
2
3
Abpfiff

---

Morgen, 12:15 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46
FSV Fortuna Pankow 46Fort. Pankow II
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
12:15

---

Morgen, 13:25 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw. II
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow II
13:25

---

Morgen, 13:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB II
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports II
13:45

---

Morgen, 13:45 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf II
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892 II
13:45live

---

Morgen, 14:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06 II
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter II
14:00

---

Morgen, 15:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm. II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
15:00

---

Morgen, 15:00 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf II
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor II
15:00

---

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf II
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau II
17:00

---

Morgen, 17:00 Uhr
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe. II
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia II
17:00

---

Morgen, 18:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
18:00

__________________________________________________________________________________________________

untere Herren

Heute, 15:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf III
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter IV
6
2
Abpfiff

---

Morgen, 10:50 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest III
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter III
10:50

---

Morgen, 11:00 Uhr
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring III
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina III
11:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler III
SFC Friedrichshain
SFC FriedrichshainFriedrichsh. IV
12:00

---

Morgen, 12:45 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 IV
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 V
12:45

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu. IV
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC IV
13:00

---

Morgen, 13:15 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau III
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu. III
13:15

---

Morgen, 13:45 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria IV
13:45live

---

Morgen, 14:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge III
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow III
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC III
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf III
14:00

---

Morgen, 14:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria V
14:30

---

Morgen, 15:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC III
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 III
15:00

---

Morgen, 15:45 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 III
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf IV
15:45

---

Morgen, 16:00 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 III
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers III
16:00

---

Morgen, 16:30 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf III
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892 III
16:30

__________________________________________________________________________________________________

7er Herren

Gestern, 20:00 Uhr
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje
2
0
§ Urteil

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
FC Treptow
FC TreptowFC Treptow
1
5
Abpfiff

---

Heute, 16:00 Uhr
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
4
5
Abpfiff

---

Morgen, 09:00 Uhr
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost II
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
09:00

---

Morgen, 10:00 Uhr
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90 II
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
10:00

---

Morgen, 10:50 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
10:50

---

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
RFC Liberta 1914
RFC Liberta 1914RFC Liberta
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
12:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
14:00

---

Morgen, 14:30 Uhr
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje II
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
14:30

---

Morgen, 14:30 Uhr
Füchse Berlin Reinickendorf
Füchse Berlin ReinickendorfFüchseBerlin
SC Capri 76
SC Capri 76SC Capri 76
14:30

---

Morgen, 15:00 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin
NSC Cimbria Trabzonspor BerlinTrabzonspor
2
0
§ Urteil

---

Morgen, 15:30 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
15:30

---

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
15:30

---

Morgen, 17:15 Uhr
CFC Berlin
CFC BerlinCFC Berlin
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
17:15

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

