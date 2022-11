2-2 im Test gegen Ungarn Debütant erzielt den Ausgleich

Als ob Nationaltrainer Holtz es in der Pressekonferenz vorausgesehen hätte. "Mentalität schlägt Qualität" sagte er da. Und im Prinzip war es dann auch so, zum Sieg reichte es zwar nicht, aber immerhin zu einem starken Gleichspiel - vor knapp 3600 Zuschauern - gegen die fast 60 Plätze besser platzierten Gäste aus Ungarn.

Bereits nach sechs Spielminuten wurde Gerson Rodriguez vom gegnerischen Torhüter von den Beinen geholt, den unstrittigen Elfmeter versenkte er - entgegen aller Phrasen - dann auch gleich selbst. Und Luxemburg drehte weiter auf, drängte die Gegner phasenweise in die eigene Hälfte, verpasste es aber, Kapital daraus zu schlagen.

Nach 25 Minuten dann eigentlich der Ausgleich aus dem nichts; Bundesligaprofi Orban flankte in den Strafraum und Türkei-Legionär Szalai nutze die Situation eiskalt aus. Unmittelbar vor der Pause musste Torwart Moris dann behandelt werden, eine Verletzung mit direkten Folgen, er wurde in Hälfte zwei von Ralph Schon ersetzt.

In dieser - auch Hansa Spieler Thill mischte nun mit - übernahm Ungarn langsam aber sicher das Zepter und hätte in der 48 Minute (Schon lenkte den Kopfball von Szalai an den Aussenpfosten), 56 Minute (Jans klärt gegen Adam in extremis) und Minute 59 (Kopfball Orban knapp über das Tor) in Führung gehen können/müssen.

Nur acht Minuten später war es dann aber (leider) so weit. Kerkez flankt von links und Nemeth, welcher sich im Strafraum befindet, erzielt die Führung für seine Farben. Dann kam die Stunde der Debütanten Fabio Lohei und Alessio Curci (mit Dejvid Sinani gab es gar einen Dritten am gestrigen Abend); Lohei mit starken Zuspiel auf Rodrigues der in der Mitte lauert, der wiederum auf den Mainzer Curci weiterleitet. Dessen Schutz wird vom Ungarn Adam beim Klärungsversuch abgefälscht und landet unhaltbar für Dibusz zum 2-2 in den Maschen (77 Minute). Neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hätte der Spieler der Mainzer Zweitvertretung gar noch den Deckel drauff machen können, aber Ungarns Keeper verhinderte - Curci lief allein auf Ihn zu - den Rückstand. So blieb es beim verdient erkämpften Unentschieden, bei dem die drei "Neulinge" überzeugten und Gerson Rodrigues nun mit 15 Auswahltoren um 1 Tor "besser" als Jans ist und sich jetzt Rekordtorschütze nennen darf. Fupa gratuliert. Bevor es am Sonntag um 15 Uhr gegen Bulgarien geht, darf sich (augenzwinkernd) aber noch eine Frage gestellt werden: Da England zuletzt zweimal gegen Ungarn verloren hat, hat man spielerisch die Three Lions gar überholt?

