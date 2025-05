2-2 im Derby...

Im Derby gegen den abstiegsgefährdeten TSV Westerstetten startet der TSV super ins Spiel und vergibt durch Bosch früh die erste Riesenchance. Auf der anderen Seite macht der Gastgeber es besser und geht direkt mit der ersten Chance in Führung (6.), nachdem eine Klärungsaktion unglücklich vor die Füße des Torschützen fällt. In der Folge dominiert Bernstadt das Geschehen und kombiniert sich immer wieder gut ins letzte Drittel, in dem es dann oft an Genauigkeit fehlt. Westerstetten kommt durch zwei weitere lange Bälle nochmal zu zwei sehr guten Chancen, verpassen aber zu erhöhen. Kurz vor der Halbzeit platzt dann der Knoten als Eckle zum verdienten Ausgleich trifft (39.). In der zweiten Halbzeit bleibt der TSV weiter das klar tonangebende Team und belohnt sich nach einem Eckball durch einen Kopfballtreffer von Bückle mit der Führung (52.). Diese hält nicht lange, denn durch einen Handelfmeter gleicht Westerstetten erneut aus (64.). Bernstadt bleibt dran und vergibt durch Noller und Bosch zwei hochkarätige Chancen, um erneut in Führung zu gehen. In den letzten Minuten schafft es dann der TS nicht mehr gefährlich vors Tor, weswegen es letztlich beim 2-2 bleibt, was nach dem Spielverlauf gefühlt zu wenig ist.