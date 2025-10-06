2-2 Elferfestival! TBM kassiert beide Treffer in der Nachspielzeit

Viel Stückwerk von beiden Teams ließ kaum Torgefahr aufkommen. Beste Szene in der ersten Halbzeit mit dem Führungstreffer der Gastgeber belohnt, allerdings mit einer Verletzung auch teuer erkauft. Jakob Siebauer mit dem Ball am Fuß im Strafraum der Gäste im Sprintduell schneller als sein Gegenspieler und dieser geht rustikal in den Ball und holt Siebauer von den Beinen. Der Foulelfmeter ist dann Formsache für Fossdal. Humorlos hoch oben zur Führung rein. Bitte, das Siebauer mit Außenbandverletzung ausgewechselt werden muss.

In der zweiten Hälfte dann Aufregung als die Gäste einen hohen Ball Richtung Strafraum schlagen und der herauseilende Keeper Klaus Dybeck den Ball nur fausten kann. Der Ball fliegt im hohen Bogen an die Latte. Den zurückprallenden Ball und folgenden Nachschuss, kann ein Abwehrbein noch gerade so vor der Torlinie klären. Die Gäste jetzt mit der stärksten Phase und in der 64. Minute schießt Dario Petrovic an den Pfosten. Viertelstunde vor Schluss wieder ein Zweikampf im Gästestrafraum und ein Angreifer fällt. Der Schiedsrichter gibt wieder Elfmeter. Diesmal schießt Fossdal mit viel Glück den Ball ins Tor. Keeper Fabian Solfronk hat Pech den unter ihm flutscht der Ball durch. In der 78. Minute folgt eine Turnerbundecke und Alessandro Kraljevic-Polak setzt seinen Kopfball an die Latte der Gäste. In den Schlussminuten der regulären Spielzeit kann der TBM alles klar machen. Youssef Fares tankt sich auf Außen in die Mitte durch scheitert dann aber an Keeper Solfronk. In der Schlussminute fängt der TBM aber an hinten gefährlich herumzuspielen. Das geht auch prompt schief und Luis Tischer nagelt den Ball hoch oben rein. Die Gäste wachen jetzt auf und legen nach. Der Schuss von Robert Yakel geht drüber. Weitere hohe Bälle in den Strafraum der Gastgeber folgen und ein Sollner ist in der Mitte durch und wird gestoppt. In der 94. Minute gibt es dann Foulelfmeter für die Gäste. Diese Gelegenheit nutzt Tischer, um seiner Mannschaft, das Remis zu sichern.