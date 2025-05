2-2 da war mehr drin für den TBM

Eigentlich kann man nach dem Remis gegen den Tabellenführer FC Croatia II. zufrieden sein, aber da war mehr für die Heimelf drin.

Es geht schon denkbar schlecht für den TBM los. Erster Angriff und der Ball landet im Strafraum beim völlig alleinstehenden Angreifer. Sein Schuss will Paul Ruser vor der Linie blocken, aber er lenkt den Ball ins eigene Tor. Jedoch postwendend der Ausgleich nach sechs Minuten. Eine Flanke drückt in der Mitte Jakob Siebauer über die Linie. Nach 15. Minuten sogar die Führung. Wieder eine Flanke und Keeper und Abwehrspieler behindern sich am zweiten Pfosten gegenseitig. Siebauer muss aus zwei Metern den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Keeper Najimi hält dann die Führung im eins gegen eins und Benjamin Sabo vergibt alleine vor dem Gästegehäuse fast schon fahrlässig im zwei gegen eins. In der zweiten Halbzeit schleppen sich die Mannschaften über das Feld. Die Mittagssonne brennt mittlerweile erbarmungslos runter. In der 68. Minute wird die Abwehr der Heimelf mit einem langen Ball ausgehebelt und Antonio Krkovic erzielt den Ausgleich. Ein langer Ball wird dann den Gästen zum Verhängnis den Siebauer wäre durch gewesen, wird aber von Denys Cherniak zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zückt dafür Rot und die letzten knapp zwanzig Minuten müssen die Gäste in Unterzahl spielen. Der TBM verstärkt seien Angriffsbemühungen und die beste Torchance hat Metin Taskiran in der 83. Minute. Sein Schuss lenkt Keeper Alen Lovic an die Latte. Einige Freistöße und Eckbälle bringen nicht mehr ein und so bleibt es dann bei dem Remis.