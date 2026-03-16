2-1! TBM mit Arbeitssieg bei Gruselwetter

TBM muss alles geben um den Sieg einzufahren. – Foto: S. Hecken

Dank dem Doppelpack von Torjägerin Sheeva Seyfi, bleibt der TBM an der Tabellenspitze ganz dicht dran.

Erstes Spiel der Rückrunde und eine achtzig kilometerfahrt nach Oberau, bei nasskaltem Wetter, versprachen keine leichte Aufgabe. Diese wurde dann auch schwer, denn der Gastgeber hält deutlich besser dagegen als bei der 0-6 Hinspielpleite. Zwar hat der TBM gleich die erste Torchance, aber Seyfi zielt noch zu hoch, in der 5. Minute. Viel Ballkontrolle bei den Gästen, aber in der 18. Minute, tankt sich Lisa Fischer durch und ihre scharfe Hereingabe fliegt an allen vorbei. Dann schnappt sich Seyfi den Ball und zieht allein davon und kommt im Strafraum zu Fall. In der 27. Minute zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Seyfi abgeklärt flach ins rechte Eck zur Führung. Die Gäste bleiben am Drücker. Ecke zehn Minuten später und aus dem Gewühl fliegt der Ball ins Tor. Ob vorher noch jemand dran war oder eher ein Eigentor durch die Keeperin ist nicht ganz klar. Der Schiri zeigt auf den Mittelkreis und der TBM feiert den zweiten Treffer. Während alle Gästespielerinnen schon in der eigenen Hälfte stehen, um den Anstoß zu erwarten, folgt im gegnerischen Strafraum eine vierzig Sekunden lange Rücksprache des Schiris mit den Spielerinnen von Oberau. Plötzlich gibt dieser ein anderes Signal und es gibt Freistoß für die Heimelf am Fünfmeterraum und kein Tor für den TBM. Eine höchst strittige und sehr merkwürdige Situation. Der TBM jetzt völlig von der Rolle und einige Pässe werden von der Heimelf abgefangen. Nach eigenem Abschlag und Kopfballabwehr an der Mittelinie, kommt der Ball in den Lauf von Rebecca Schilling und diese netzt zum Ausgleich ein.