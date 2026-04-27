2-1 TBM macht den Aufstieg klar!

Kreisklasse wir kommen. Greubel und Carlet schießen TBM zum Aufstieg – Foto: S. Hecken

In einer höhepunktarmen Partie kann sich der TBM gegen die Gäste durchsetzen.

In der 22. Minute netzt Torjägerin Benita Carlet die Führung ein. Aus 20 Metern schlägt der Ball links oben in den Winkel ein. Mit der knappen Führung im Rücken werden die Seiten gewechselt. Nach einer Stunde landet der Ball bei Sabrina Greubel und die fackelt nicht lange und mit viel Schnitt fliegt ihr Schuss Richtung Gästetor. Keeperin Maria Bustos kommt nicht mehr ran und der TBM feiert. Kurz vor Schluss wird es dann nochmal hektisch. Es gibt Elfmeter für die Gäste. Den verwandelt Camila Priale sicher. Die Schlussminuten übersteht der TBM schadlos und feiert nach dem Schlusspfiff eine unglaubliche Saison. Von Null in die Kreisklasse.