2-1 TBM erreicht das Halbfinale des Kreispokal

Mit einer kalten Dusche beginnt das Spiel. In der 3. Minute schnappt sich Julia Meißner den Ball und schiebt durch die Beine von Keeperin Nicole Maurer zur umjubelten Gästeführung ein.

Die Heimelf braucht eine Viertelstunde zündet dann aber ein Offensivfeuerwerk. Allen voran Sheeva Seyfi durchbricht immer wieder die Abwehrreihen. Ihr Schuss allein vor Keeperin Chantal Kempkens wehrt diese glänzend mit dem Fuß ab in der 16. Minute. Nina Bründl wir nur eine Minute später schön freigespielt, aber statt quer zu legen entscheidet sie sich für den Torschuss, der drüber geht. Ecke und Schuss aus der zweiten Reihe von Liliane Rahts, aber Keeperin Kempkens ist zur Stelle. Es folgen zwei Schüsse von Rosalie Baus und in der 24. Minute hat Raths Pech den sie zielt zu genau und der Ball geht an den Pfosten. Der TBM bleibt spielbestimmend und es braucht schon eine gute Idee. Die hat dann Toni Tewes kurz vor der Halbzeit. Energisch verteidigt sie den Ball an der Torauslinie und legt klug zurück auf Rosalie Baus. Rosi nagelt den Ball zum Ausgleich, hoch ins lange Eck, rein. In der Nachspielzeit ist dann Liliane Raths auf außen durch und Keeperin Kempkens klärt im eins gegen eins mit einer Fußabwehr. Dann tankt sich Seyfi durch die ganze Abwehr aber verzieht ihren Schuss knapp am Tor vorbei.