2-0 TBM mit Doppelschlag zum Heimerfolg

Heimsieg – Foto: S. Hecken

Das Spiel beginnt abwartend und die Toraktionen sind Mangelware. In der 13. Minute fliegt eine Flanke durch den Strafraum der Gäste und Dominik Polanetzki verpasst den Ball nur haarscharf am zweiten Pfosten. Nach 35. Minuten gibt es eine Ecke für den TBM und die Flanke nickt Dominik Höfner ein. Nur zwei Minuten später ist Tobias Ruzicka zur Stelle und schiebt den Ball am zweiten Pfosten ein. Mit dem Seitenwechsel wird das Spiel lebhafter und der TBM versäumt zahlreihe gute Torchancen in Tore umzusetzen. Der fleißige Andreas Lehmann hat dabei einige gute Gelegenheiten. Doch in der 54. Minute hat zuerst noch Leonhard Maier Pech mit seinem strammen Linksschuss aus halblinker Position. Sein Freistoßhammer zischt mit 130 Km/h an die Latte. Lehmann müht sich bei seinen Torschüssen aber keinen Erfolg. Von den Gästen kommt so gut wie gar nichts. In der 83. Minute ein Freistoß von Namory Sylla den muss Keeper Klaus Dybeck am kurzen Eck abwehren. Im Gegenangriff ist Zacharias Bleckmann allein vor Keeper Christos Mouratidis, aber sein Lupfer geht an die Latte. Einige Eckbälle des TBM bringen auch nichts ein und schon in der Nachspielzeit tankt sich Lehmann durch den Gästestrafraum und der eingewechselte Thais Fill muss aus zehn Metern den ball einschieben, setzt den Ball aber neben den Pfosten. Ein sogenannte Tausendprozentige liegengelassen, war aber dann auch egal, denn der Schiedsrichter beendet danach, die höhepunktarme Partie.