2-0 TBM jetzt Tabellenführer

– Foto: Sascha Hecken

Ein hartes Stück Arbeit für die Zweite gegen die SG Aschheim / Kirchheimer SC II. wird mit der Tabellenspitze belohnt. Leider verletzt sich dabei Yasmin Högel schwer am Fuß. Sonntagmorgen, nasskaltes Wetter, beide Teams starten hochmotiviert ins Spiel. Der TBM mit viel Spielkontrolle lässt Ball und Gegner laufen. Die Gäste kombinieren auch ganz gefällig. So dauert es bis zur 16. Minute dann setzt Ann-Kathrin Mayer den Ball an die Latte der Gäste.

Die vermeintliche Führung fällt dann in der 29. Minute. Die drei Minuten zuvor eingewechselte Yasmin Högel ist links frei und läuft unbedrängt Richtung Gästetor. Im Strafraum kommt sie vor der herausstürmenden Keeperin Laura Mayer an den Ball und lupft diesen über sie. Während der Ball im hohen Bogen ins leere Tor fliegt, treffen Stürmer und Torwart aufeinander. Dabei knickt Högels Fuß komplett um und muss wieder ausgewechselt werden. Anstatt Führung oder einen Strafstoß entscheidet der Unparteiische stattdessen auf Freistoß für die Gäste! Stürmerfoul lautet sein Fazit. Mit dieser Meinung stand der Schiedsrichter, ziemlich allein da. Nach dem Schock fängt sich der TBM etwas und wein weiterer Schuss landet am Aluminium. Aber ein Treffer will nicht fallen und so gehen die Mannschaften torlos in die Kabine.