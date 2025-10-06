2-0 TBM feiert den dritten Sieg in Folge

Ein forscher Beginn von beiden Seiten bringt erste Tornähe. Aron Weber und Simon Trump noch zu ungenau drüber. In der 14. Minute die Gäste mit dem ersten Schuss durch Jeremy Rösch. Nach zwanzig Minuten dann die überraschende Führung. Ein langer Ball von Dominik Höfner in den Lauf von Weber und dieser überlupft den herauseilenden Keeper Srdjan Gugunovic. Der TBM hellwach legt nur 120 Sekunden später nach. Von links zieht Leonhard Maier einfach mal aufs kurze Eck ab und wieder liegt der Ball im Tor. Die Gäste etwas geschockt und Robin Tremel fast mit dem dritten Treffer, aber sein Freistoß in der 34. Minute fliegt knapp am zweiten Pfosten vorbei. Nur zwei Minuten später hat der aufgerückte Ludwig Feldmeier die große Chance zu erhöhen, aber der Linksfuß verzieht mit rechts. Lukas Trump setzt seinen Kopfball zu hoch an und dann dezimieren sich die Gäste selber. Der gelb verwarnte Alexander Gareis meckert nach Foulspiel zu lautstark, als noch der Vorteil der Gäste lief und Schiedsrichter Karl Donaubauer gibt ihm die Gelb-Rote Karte. Irgendwie war das Spiel ab diesem Zeitpunkt entschieden.

Die Gäste haben in Unterzahl kaum noch Torschussgelegenheiten und der TBM versäumt es, das Ergebnis in der zweiten Spielhälfte nach oben zu schrauben. Sehr gute Torchancen werden ziemlich fahrlässig liegen gelassen. Am Ende reicht der Doppelschlag aus, um die Punkte einzufahren.