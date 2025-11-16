2-0 Sieg im Topspiel

Im Topspiel der Reserve setzt der TSV auf aggressives und hohes Verteidigen und macht es so der TSG von Beginn an schwer. Die ein oder andere Unzulänglichkeit in der Defensive wird nicht bestraft und mit zunehmender Spieldauer stabilisiert sich der Defensivverbund und lässt kaum etwas zu. Nach vorne fehlt es oft am letzten Pass oder die TSG zieht in aussichtsreichen Situationen das Foul, was zu vielen gelben Karten auf Seite der Gastgeber führt. Nach einigen guten Ansätzen legt der TSV den Grundstein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ziegler, L. per Kopf (45. +1) und Ziegler, E. (45. +3), der nach hohem Ballgewinn durch Wenninger verwandelt, legen eine 2-0 Pausenführung vor. Die TSG versucht in der zweiten Halbzeit aktiver zu werden, kommt aber weiter kaum zu Chancen. Am Ende bringt der TSV die Führung souverän ins Ziel, siegt 2-0 im Spitzenspiel und übernimmt die Tabellenführung.