1.Testspielsieg im Jahre 2026 gegen HFC Falke

Das 1.Testspiel im Jahr 2026 konnte unser Bezirksliga-Team mit einen hoch verdienten 5:3 (3:1) Erfolg gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegskandidaten der Bezirksliga-Staffel 4/Nord Falke gewinnen. Leider musste unser Trainer-Duo I.Yener + S.Safi auf insgesamt 12 Spieler (verletzt-Urlaub) verzichten. Trotzdem zeigte unser Team ein gutes Testspiel. Aber auch das Gäste-Team zeigte gute Ansätze und so können beide Vereine mit den gezeigten Leistungen (welches auch zweitrangig ist) zu dieser noch frühen Vorbereitungsphase zu frieden sein.