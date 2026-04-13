1ter Heimsieg in der Rückrunde von Marzio Nespoli · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: martin gerlach

Mit einem jungen Team (Durchschnittsalter 20,2 Jahre) wollte man den ersten Heimsieg der Rückrunde heute gegen Uster holen. Dass die Jungs motiviert waren, sah man bereits beim Einwärmen. Entsprechend startete man wie die Feuerwehr in das Spiel. Anspiel – und nach knapp 40 Sekunden jubelte der FC Egg bereits. Loris Monaco entwischte auf dem nassen Boden des Kunstrasen seinen Gegner und verwertete den Pass von Bakhi seitlich zum 1:0.

Der FC Egg machte weiterhin Druck und man versuchte diverse Passkombinationen über aussen erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Jedoch klappte es nicht immer und mit der Zeit kam der FC Uster besser ins Spiel. Sie liessen den FC Egg nicht viel gewähren und waren aufsässig. Die Ball Annahmen sowie die Zuspiele wurden ungenau, und man brachte den FC Uster so immer wieder in die eigene Plätzhälfte und somit ins Spiel. Es entwickelte sich ein Spiel, bei dem beide Teams auf dem Kunstrasen Mühe hatten, den Ball unter Kontrolle zu behalten. Zahlreiche Fehlpässe reihten sich aneinander. Dem FC Egg gelang es zwar immer wieder, über die Seiten zu kommen. Jedoch blieb das letzte Zuspiel oder der Abschluss verwehrt. Der FC Uster hingegen blieb immer wieder in der Eggemer Verteidigung hängen. So verstrich die Zeit ohne bemerkenswerte Details. In der 40ten Spielminute wurde der Ball im Mittelfeld erobert und nach vorne getragen. Ein Pass zum jungen Konetzka wurde somit zu einer guten Chance. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und konnte aus ca. 18m zum 2:0 Halbzeitstand einschiessen. Für die zweite Halbzeit hatte sich der FC Egg vorgenommen, die Passqualität sowie den Rhythmus zu erhöhen um so entgültig das Resultat zu festigen.