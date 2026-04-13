1ter Heimsieg in der Rückrunde

Mit einem jungen Team (Durchschnittsalter 20,2 Jahre) wollte man den ersten Heimsieg der Rückrunde heute gegen Uster holen. Dass die Jungs motiviert waren, sah man bereits beim Einwärmen. Entsprechend startete man wie die Feuerwehr in das Spiel.
Anspiel – und nach knapp 40 Sekunden jubelte der FC Egg bereits. Loris Monaco entwischte auf dem nassen Boden des Kunstrasen seinen Gegner und verwertete den Pass von Bakhi seitlich zum 1:0.
Der FC Egg machte weiterhin Druck und man versuchte diverse Passkombinationen über aussen erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Jedoch klappte es nicht immer und mit der Zeit kam der FC Uster besser ins Spiel. Sie liessen den FC Egg nicht viel gewähren und waren aufsässig. Die Ball Annahmen sowie die Zuspiele wurden ungenau, und man brachte den FC Uster so immer wieder in die eigene Plätzhälfte und somit ins Spiel. Es entwickelte sich ein Spiel, bei dem beide Teams auf dem Kunstrasen Mühe hatten, den Ball unter Kontrolle zu behalten. Zahlreiche Fehlpässe reihten sich aneinander. Dem FC Egg gelang es zwar immer wieder, über die Seiten zu kommen. Jedoch blieb das letzte Zuspiel oder der Abschluss verwehrt. Der FC Uster hingegen blieb immer wieder in der Eggemer Verteidigung hängen. So verstrich die Zeit ohne bemerkenswerte Details. In der 40ten Spielminute wurde der Ball im Mittelfeld erobert und nach vorne getragen. Ein Pass zum jungen Konetzka wurde somit zu einer guten Chance. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und konnte aus ca. 18m zum 2:0 Halbzeitstand einschiessen.
Für die zweite Halbzeit hatte sich der FC Egg vorgenommen, die Passqualität sowie den Rhythmus zu erhöhen um so entgültig das Resultat zu festigen.
Auch die Zweikämpfe wurden auf beiden Seiten intensiver und es entwickelte sich ein gutes Spiel.
Der FC Egg kreirte nun endlich vermehrt Chancen und man kam dem 3:0 immer näher. Der FC Uster agierte mit Konter und Berlinger wurde nur wenige Male geprüft.
Diverse Wechsel kurz nach der Pause brachten zusätzlichen Schwung ins Spiel.
In der 57.Spielminute wurde ein Eckball von Schwerzmann scharf hineingetreten. Stettbacher kam im Rückraum angerauscht und konnte zum 3:0 einschieben.
Nun kontrollierte der FC Egg mehr oder weniger das Spiel. Man suchte aber weiterhin nach Möglichkeiten, den Score zu erhöhen. Der FC Uster versuchte weiterhin ins Spiel zu kommen und eröffnete somit Möglichkeiten für den FC Egg.
Es war Ferreira, der nach einem schnellen Einwurf von Ashcroft alleine auf das Ustemer Tor laufen konnte und mit Willen zum 4:0 einschob. (86.Spielminute). Kurz vor Schluss (90.Spielminute) war es wiederum Ferreira der, von Guntern lanciert, zum 5:0 einschieben konnte.
In der 94.Spielminute endete das Spiel und der Sieg war Tatsache.
Fazit:
Der Einsatz stimmte von Anfang an. Die Qualität leider nicht immer - Teilweise zu überhastet, teilweise zu ungenau. Die zweite Halbzeit war sicher besser und so gelangte man zu guten und wichtigen Chancen welche schlussendlich zum Erfolg führten.
Nun gilt es aber, den Fokus bereits auf das Spiel in Greifensee zu richten, welches am 26.04 ausgetragen werden wird.
Dort brauchen wir aber… liebe Fans, eure Unterstützung.
Also bereits heute schon den 26.4 reservieren.