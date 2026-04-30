1.Spvg. Solingen-Wald 03: Helmut Pabst wird 75 Alles Gute zum Geburtstag - Helmut Pabst! Heute feiern wir nicht nur Deinen 75. Geburtstag, sondern auch ein echtes Fußballleben voller Leidenschaft, Einsatz und Bodenständigkeit. von 1.Spvg. Solingen-Wald 03 · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Helmut Papst feiert Geburtstag – Foto: 1.Spvg. Solingen-Wald 03

Geboren in Bochum, hast Du schon früh gezeigt, dass Dein Herz für den Fußball schlägt. Vom ersten Ballkontakt bis hin zu Deinen aktiven Stationen bei FC Schalke 04, SC Fortuna Köln und vor allem bei SG Union Solingen – Du warst immer einer, der Verantwortung übernommen hat. Einer, auf den man sich verlassen konnte.

Beeindruckende Zahlen Im Tor zu stehen heißt Mut zu haben. Entscheidungen in Sekunden zu treffen. Für andere einzustehen. Und genau das hast Du über viele Jahre getan – mit starken Paraden, mit Herzblut und mit echter Leidenschaft. 278 Zweitligaspiele, der Gewinn des DFB-Pokal und die Vizemeisterschaft – das sind beeindruckende Zahlen. Aber noch beeindruckender ist, wie Du Deinen Weg gegangen bist: bodenständig, ehrlich und immer als Teamplayer.

Und selbst nach Deiner aktiven Zeit bist Du dem Fußball treu geblieben – hast Dein Wissen weitergegeben, junge Spieler geprägt und Deine Erfahrung eingebracht. Das zeigt: Fußball war für Dich nie nur ein Spiel – sondern immer ein Teil Deines Lebens. Die 1. Sportvereinigung Solingen - Wald 03 ist stolz und glücklich einen so erfahrenen und tollen Menschen in Ihrem Trainerteam zu haben und wünscht dir lieber Helmut an deinem Geburtstag von Herzen Gesundheit, Glück und noch viele schöne Momente – auf und neben dem Platz.