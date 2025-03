1.Mannschaft: SV Nierfeld – Alemannia Lendersdorf 4:0 (2:0)

Whow! Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf.

Nach anfänglichem Abtasten, der frühen erneuten Verletzung von Yannick Lenhard erarbeiteten wir

uns allmählich ein Übergewicht an Spielanteilen, aber auch an Chancen. Nach etwa 30 Minuten

gelingt die Führung, als Jonas Küpper eine scharfe Flanke von Oleks Chornyi im Tor unterbringt.

Die Gäste reagieren mit gesteigertem Einsatz, doch kurz vor der Pause ist Christian Uche (oder war

es Morry Kaba?) in der Box besonders reaktionsschnell -. das 2:0. Die Überlegenheit hält auch in

der 2. Hälfte an; nach mehreren vergebenen Chancen steht Morry Kaba plötzlich frei vor dem

Keeper, er behält die Nerven – das 3:0. Riesenjubel des Nierfelder Anhangs unter den sicher 200

Zuschauern. Doch kurz danach die Schrecksekunde. Der SR bewertet das Einsteigen von Nils Hahn

im 16er als Foul, folglich Elfmeter. Das hätte auf unserem kleinen Platz nochmal spannend werden

können – Ja, hätte! Denn unser jungen Torwart Paul Frings reagiert glänzend, fischt das „Leder“ aus

der Ecke und hält die Weiße Weste. Dann die endgültige Entscheidung durch Jonas Küpper. Er wird

auf links angespielt, zieht am herausstürzenden Torwart vorbei und trifft ins dann leere Gehäuse.

Weitere Chancen verhindert der Gästetorwart (einer der Besten des Teams aus dem Dürener Land)

und bei einem Schuss des kampfstarken Sven Pohl die Latte. Schlusspfiff – Jubel – zu früh für

große Worte – wir bleiben auf dem Teppich. Schon am Sonntag in Ahrem liegt wieder eine

Sechspunktespiel an!