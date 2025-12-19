1.Männer mit Veränderung im Trainerteam

Zum Ende der Hinrunde und mit Beginn der Hallensaison setzte sich der Vereinsvorstand mit dem aktiven Herrenbereich zusammen, um das abgelaufene Jahr 2025 Revue passieren zu lassen. Hierbei wurde die aktuelle Situation der beiden Herrenteams betrachtet. Die erste Herrenmannschaft wurde jetzt ein Jahr von dem Trainergespann Geißler/Omeirat trainiert und die zweite Mannschaft wurde im Sommer neu formiert unter der Leitung von Trainer Häuser. In den Gesprächen wurde festgestellt, dass einige Punkte im Ablauf und der Darstellung des Herrenbereich nicht den gewünschten Anforderungen unseres Vereins entsprechen. Da diese Aspekte entscheidenden Einfluss auf die Trainertätigkeit und die Mannschaft haben wurde nach Möglichkeiten zur Anpassung dieser Punkte gesucht. Schlussendlich konnte in den Gesprächen kein Konsens getroffen werden um die gewünschten Anpassungen im Herrenbereich zum jetzigen Zeitpunkt umzusetzen.

Im Endergebnis kamen der Verein und das Trainergespann der 1.Männer zu dem Entschluss die Zusammenarbeit zu beenden. Unser Verein wünscht beiden Trainern für die Zukunft alles Gute und bedankt sich für die Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Zukünftig wird die erste Männermannschaft durch eine interne Trainerlösung betreut. Dieses neue Trainergespann besteht aus den Trainern David Wolf (von unserer C1-Jugend) sowie dem Mannschaftskapitän Martin Gottfried, welcher in die Rolle eines spielendes Co-Trainers wechselt. David Wolf bringt langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich sowie eine C-Lizenz mit sich. Unterstützung erhalten die beiden Trainer vom Trainergespann Häuser/Eichner aus der zweiten Mannschaft sowie durch Olaf Gottfried aus dem Vorstand.