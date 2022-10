1.Kreisklasse - 14. & 15. Spieltag Hinrundenabschluss - Wird Lorup unbesiegt Herbstmeister

Wie auch in den anderen Kreisklassen steht am Wochenende ein Doppelspieltag in der 1.Kreisklasse Emsland Nord an. Es ist der Hinrundenabschluss mit dem 14. und 15. Spieltag. Der 14.Spieltag findet am heutigen Freitagabend statt, der 15.Spieltag dann am Reformationstag (Montag).

Eintracht Börger heißt der letzte Gegener der Hinrunde für BW Lorup und damit der letzte Stolperstein auf dem Weg zur unbesiegten Hinrunde. Herbstmeister ist der BW Lorup bereits, jetzt wollen die Loruper im Heimspiel die nahezu perfekte Hinrunde vollenden. 11 Siege gab es zuletzt und bisher nur ein Unteschieden insgesamt. Mit Eintracht Börger kommt allerdings kein selbstläufer nach Lorup. Die Eintracht wird alles daran setzen, das erste Team zu sein, das Lorup besiegen kann.

"The best of the Rest" Spahnharrenstätte spielt am Freitag gegen den SV Neubörger. Die Gäste konnten zuletzt erstamls nach insgesamt 20 Pflichtspielen ohne Sieg gewinnen und werden dementsprechend motiviert ins Spiel gehen, aber auch Spahnharrenstätte dürfte vor Selbstvertrauen nur sostrotzen, spielt man aktuell eine der besten Hinrunden der jüngeren Vergangenheit. Bisher wurde man nur von Tabellenführer Lorup besiegt, und das soll nach Meinung der Heimelf auch so bleiben. Kleine Besonderheit und wichtige Info für alle Zuschauer, das Spiel findet nicht wie gewohnt in Spahnharrenstätte statt. Aufgrund des fehlenden Flutlichts am Hauptplatz wird das Spiel in Sögel auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen.

Verfolger Rhede wird heute Abend von Aufsteiger Breddenberg gefordert. Die Gäste spielen eine gute Saison und belegen aktuell mit 22 Punkten PLatz 6 der Tabelle. Rhede wird alles daran setzen, ihre Serie von zuletzt vier unbesiegten Spielen in Folge auszubauen, um am Tabellenzweiten Spahnharrenstätte dran zu bleiben.

Für den SV Langen gibt es heute Abend im Kellerduell gegen Sparta Werlte II die nächste gute Chance endlich den ersten Sieg der Saison einzufahren und die Absteigsränge wieder zu verlassen. Nach Neubörgers erstem Sieg letztes Wochenende ist man das einzige Team der Liga, das noch keinen Dreier einfahren konnte. Auch bei Kreisligaabsteiger Werlte II läuft die Saison bisher nicht wie erhofft. Mit einem Sieg gegen Langen könnte man sich allerdings von den Abstiegsrängen distanzieren.

Im Abstiegskampf bekommt es Tabellenschlusslich Ahlen Steinbild heute mit dem FC Bockholte zu tun. Ahlen warten jetzt seit 8 Spielen auf einen Sieg und konnte in diesr Zeit nur einen Punkt einfahren. Bockholte spielt eigentlich eine ganz gute Saison musste sich allerdings zuletzt durch zwei Niederlagen aus der Verfolgergruppe verabschieden. Gegen das Tabellenschlusslicht soll daher endlich wieder gewonnen werden, allerdings sollte man den Gegner keineswegs unterschätzen.

Währenddessen bekommt es die Eintracht Papenburg mit dem SV Hilkenbrook zu tun. Die Gäste liegen aktuell auf Rang 4 während die Heimelf der Eintracht mit nur 15 auf Rang 10 etwas hinter den Erwartungen liegt, was durch die Niederlage gegen das bis dahin sieglose Team von Neubörger verstärkt wurde. Anstoß dieser Begegnung ist erst um 20:00 Uhr.