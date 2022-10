1.Kreisklasse - 13.Spieltag Rückblick Lorup marschiert weiter - Neubörger mit ersten Saisonsieg

Die Serie von 12 Spielen ohne Sieg (Saison- und wettberwerbsübergreifen sogar 20 Spiele) für den SV Neubörger hat am vergangenen Wochenende sein Ende gefunden. Im Duell gegen Eintracht Papenburg konnte mit einem 3:2 der erste Sieg der Saison eingefahren werden. Zwar ging die Eintracht zunächst 1:0 in Führung, aber Neubörger kam noch vor der Pause zurück und drehte die Partie. Auch nach der Pause ließen sie sich nicht vom Ausgleich beiiren und sicherten sich den langersehnten ersten Sieg.

Seine unglaubliche Serie fortgesetzt hat BW Lorup. Ggeen die noch sieglose Mannschaft des SV Langen II wurde mit einem 3:0 der bereits 11.Sieg in Folge eingefahren. In der Tabelle bleibt Lorup mit 40 von maximalen 42 Punkten deutlich an der Spitze, während Langen nach dem 13.Spiel ohne Sieg wieder auf die Abstiegsränge rutscht.

Im Schatten des Spitzenreiters spielt aber auch GW Spahnharrenstätte eine sehr starke Saison. Für den ein oder anderen sicherlich überraschend liegen die Grün Weißen aktuell auf Rang 2 der Tabelle. Zwar ist der Abstand zum Spitzenreiter mit 10 Punkten schon sehr deutlich, aber auch Spahnharrenstätte hat sich ein kleines Polster zu den Verfolgern aufbauen können. Im Duell gegen Bockholte konnte man einmal mehr überzeugen und am Ende den VFerfolger mit einem 2:1 Auswärtssieg weiter distanzieren.

Einzig der SuS Rhede scheint aktuell noch den Anschluss halten zu können. Mit einem Spiel weniger als Spahnharrenstätte liegen die Rheder 4 Punkte dahinter auf Rang 3. Die Rheder konnten mit einem klaren 4:0 Sieg in Neulangen den zweiten Sieg des Wochenendes einfahren, nachdem man bereits am Freitag gegen Eintracht Papenburg klar mit 5:2 gewonnen hat. In der Tabelle hat sich Rhede dadurch auf Rang 3 vorgeschoben.

Eine gute Saison mit einem weiteren Sieg fortsetzen konnte auch der Aufsteiger Breddenberg. Mit einem klaren 6:1 gegen das Tabellenschlusslicht Ahlen Steinbild, stellte Breddenberg einmal mehr klar, dass sie sich in der 1.Kreisklasse gut eingelebt haben und vorraussichtlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden.

Außerdem konnte der TuS Aschendorf das Kellerduell gegen Sigiltra Sögel durch einen frühen Treffer mit 1:0 gewinnen und so den zweiten Sieg der Saison einfahren. Der TuS entfernt sich so weiter von den Abstiegsrängen und zieht am Gegner Sögel vorbei.