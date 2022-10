1.Kreisklasse - 12.Spieltag Setzt Lorup seine Serie fort? - Dreikampf um Platz 2

Seit dem bisher einzigem Punktverlust gegen den FC Bockholte am 3.Spieltag schaffte es Spitzenreiter BW Lorup sich in 8 Spielen mit 8 Siegen und gerademal 2 Gegentoren vom Rest der Liga abzusetzen. Die Loruper spielen förmlich in ihrer eigenen Liga. Bereits 7 Punkte liegen zwischen den Lorupern und Tabellenzweiten Spahnharrenstätte. Jetzt am 12.Spieltag geht es zu GW Dersum. Dersum selbst belegt mit 17 Punkten einen guten 7.Platz und kann eigentlich ganz zufrieden mit der bisherigen Saison sein. Jetzt muss aber im Spiel gegen den Tabellenführer alles stimmen, um diesen in straucheln zu bringen. Dazu muss wohl vorallem die bärenstarke Abwehr der Gäaste geknackt werden. Bisher gelang dies erst ganze 6 mal. Ob die Dersumer als erstes Team der 1.Kreisklasse die Loruper schlagen oder zumindest die siegesserie beenden können klärt sich am Sonntag.

Zuvor stehen am heutigen Freitagabend drei weitere Spiele auf dem Programm. Zum einen empfängt Breddenberg Heidbrücken den SV Neubörger. Aufsteiger Breddenberg spielt im gegensatz zum Kreisligaabsteiger Neubörger eine sehr gute Saison. Mit 16 Punkten liegt man im gesicherten Mittelfeld und dürfte mit dem Abstiegskampf vorerst nichts zu tun haben. Ganz anders die Gäste. Nach 10 Spielen konnte noch immer kein einziger Sieg eingefahren werden. Immerhin konnte man mit drei unentschieden aus den letzten vier Spielen die Rote Laterne an Viktoria Ahlen Steinbild abgeben.

Diese sind ebenfalls heute gefordert. Im Kellerduell geht es im Nachholspiel gegen Sigiltra Sögel. Immerhin hat man bereits ein Spiel gewinnen können, wird man wohl als positiven Punkt aus der bisher sonst sehr enttäuschenden Saison der Ahlener herausholen. Bereits 8 mal musste man dem Gegner beim jubeln zusehen. Mit 41 Gegentoren stellt man zudem die Schießbude der Liga. Höchste Zeit mal wieder selbst zu jubeln. Mit einem Sieg gegen Sögel, die selbst ebenfalls kein gutes erstes drittel spielen könnte man sich an den Konkurenten wieder heranspielen. Sögel belegt mit 8 Punkten Rang 12.

Das dritte Freitagabendspiel Bestreiten der TuS Aschendorf und Eintracht Börger. Während die Aschendorfer zwar nur vier von ihren 11 Spielen verloren haben, haben sie auch nur eines gewonnen. Mit 6 Unentschieden teilte man sich am häufigsten die Punkte. Allerdings konnte man sich so auch nicht von den Abstiegsrängen entscheidend absetzen. Gegner Börger musste in den letzten drei Spielen die oberen Plätze ein bisschen davonziehen lassen. Mit nur 2 Punkten aus den letzten drei Spielen, ist man zuletzt etwas abgerutscht.

Am Sonntag steigt in Werlte ein weiteres Kellerduell wenn die Sparta II den SV Neubörger zugast hat. Für die Gäste die zweite Chance des Wochenendes den ersten Sieg einzufahren und so endlich die Kehrtwende zu schaffen. Mit einem Sieg könnte man an Gegner Werlte, die aktuell mit 5 Punkten nur knapp vor Neubörger liegen, vorbeiziehen.

Für das zweite ebenfalls noch sieglose Team, dem SV Langen II, steht am Sonntag ein schweres Spiel auf dem Programm, wenn es zum SV Hilkenbrook geht. Mit 19 Punkten belegen die Hilkenbrooker aktuell Rang 5 und liegen so ein bisschen in Lauerstellung auf die Plätze 2 und 3. Aus den letzten 5 Spielen konnte Hilkenbrook 4 gewinnen und sich so an die obersten Plätze (Lorup auf Platz 1 ausgenommen) heranspielen. Langen hingegen hat nach 11 Spielen noch nicht gewonnen. Immerhin bereits 5 mal unentschieden gespielt, zuletzt drei mal in Folge.