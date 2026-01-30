 2026-01-27T15:58:05.997Z

1.Herren: 39 Trainerwechsel in der ersten Saisonhälfte

Auflistung aller bisherigen Trainerwechsel

BGL Ligue

  • Swift: El Foukhari für Menai
  • Racing: Grandjean f. Kakoko
  • Hostert: Martino f. Thomé
  • Petingen: Baffour f. Ajo (Interim) f. Rachev
  • Mamer: Herinckx f. Léen

Bilanz: insgesamt 6 Trainerwechsel bei 5 Clubs (31,3 %) - 11 Clubs ohne Trainerwechsel (68,7 %)

Ehrenpromotion

  • Mersch: Zaritski f. Alves Da Mota
  • Lorentzweiler: Souto f. Duo Thunus/Robert
  • Koeppchen: Moura f. Fausto Ramos
  • Steinsel: Dias f. Ferreira Coelho

Bilanz: 4/4 (25 %) - 12 ohne (75 %)

1.Division

1.Bezirk

  • Kehlen: Gaspar f. Lessure
  • Fels: Matins f. Lessa
  • Hosingen: Videira f. Pattison
  • Äischdall: Rocha f. Monteiro
  • Wintger: Kastrati f. Schmit (Interim) f. Kalabic

Bilanz: 6/5 (31,3 %) - 11 ohne (68,7 %)

2.Bezirk

  • Sanem: Bossi f. Portela
  • Bartringen: Erlinger f. Leroy
  • UMW: Lascak f. Schneider
  • Merl: Miller f. Pedro Reis
  • Sandweiler: Borges Tavares f. Del Col
  • CSO: Marques f. Di Biase
  • Echternach: Roller f. Jaworucki (Interim) f. Berens

Bilanz: 8/7 (43,8 %) - 9 ohne (56,2 %)

2.Division

1.Bezirk

  • Harlingen: Constantino f. Vieira
  • Folschette: Paulino Ferreira f. Giunta
  • Christnach: Vieira f. Chrisnach
  • Heiderscheid: Goncalves f. Gales (Interim) f. Andrade
  • Clerf: Clarenne f. Viegas

Bilanz: 6/5 (35,7 %) - 9 ohne (64,3 %)

2.Bezirk

  • Lasauvage: Di Biase f. Novais f. Madureira
  • Schouweiler: Di Gennaro f. Braun
  • Ehleringen: Oliveira f. Fanelli
  • Dalheim: Duo Carrette/Gattullo f. Duo Varnier/Ferge
  • US Esch: Lazaar f. Boukellal
  • Nörtzingen: Schmidt f. Marasco

Bilanz: 6/6 (42,9 %) - 8 ohne (57,1 %)

3.Division

  • Beckerich: noch offen, wer Nico Funck ersetzen wird.
  • Luna: Lopes f. Nardecchia (Interim) f. Pinto

Bilanz: 3/2 (33,3 %)- 6 ohne (66,6 %)

Gesamtbilanz bei den 1.Herren

  • 39 Trainerwechsel bei 34 Mannschaften.
  • 34 % der 1.Mannschaften wechselten mindestens einmal den Trainer im bisherigen Saisonverlauf.
  • 66 % der 1.Mannschaften setzen auch nach dem bisherigen Saisonverlauf weiter auf den Trainer, der zu Saisonbeginn im Amt war.

Anmerkung: kam oder ging ein gleichberechtigtes Duo, wird dies als ein Trainerwechsel gezählt.