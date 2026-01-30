2026-01-27T15:58:05.997Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... 1.Herren: 39 Trainerwechsel in der ersten Saisonhälfte Auflistung aller bisherigen Trainerwechsel von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser Symbolbild – Foto: Timo Babic BGL Ligue Swift: El Foukhari für Menai Racing: Grandjean f. Kakoko Hostert: Martino f. Thomé Petingen: Baffour f. Ajo (Interim) f. Rachev Mamer: Herinckx f. Léen
Bilanz: insgesamt 6 Trainerwechsel bei 5 Clubs (31,3 %) - 11 Clubs ohne Trainerwechsel (68,7 %) Ehrenpromotion Mersch: Zaritski f. Alves Da Mota Lorentzweiler : Souto f. Duo Thunus/Robert Koeppchen: Moura f. Fausto Ramos Steinsel: Dias f. Ferreira Coelho Bilanz: 4/4 (25 %) - 12 ohne (75 %)
1.Division 1.Bezirk Kehlen: Gaspar f. Lessure Fels: Matins f. Lessa Hosingen: Videira f. Pattison Äischdall: Rocha f. Monteiro Wintger: Kastrati f. Schmit (Interim) f. Kalabic
Bilanz: 6/5 (31,3 %) - 11 ohne (68,7 %) 2.Bezirk Sanem: Bossi f. Portela Bartringen: Erlinger f. Leroy UMW: Lascak f. Schneider Merl: Miller f. Pedro Reis Sandweiler: Borges Tavares f. Del Col CSO: Marques f. Di Biase Echternach: Roller f. Jaworucki (Interim) f. Berens Bilanz: 8/7 (43,8 %) - 9 ohne (56,2 %)
2.Division 1.Bezirk Harlingen: Constantino f. Vieira Folschette: Paulino Ferreira f. Giunta Christnach: Vieira f. Chrisnach Heiderscheid: Goncalves f. Gales (Interim) f. Andrade Clerf: Clarenne f. Viegas
Bilanz: 6/5 (35,7 %) - 9 ohne (64,3 %) 2.Bezirk Lasauvage: Di Biase f. Novais f. Madureira Schouweiler: Di Gennaro f. Braun Ehleringen: Oliveira f. Fanelli Dalheim: Duo Carrette/Gattullo f. Duo Varnier/Ferge US Esch: Lazaar f. Boukellal Nörtzingen: Schmidt f. Marasco
Bilanz: 6/6 (42,9 %) - 8 ohne (57,1 %) 3.Division Beckerich: noch offen, wer Nico Funck ersetzen wird. Luna: Lopes f. Nardecchia (Interim) f. Pinto
Bilanz: 3/2 (33,3 %)- 6 ohne (66,6 %) Gesamtbilanz bei den 1.Herren 39 Trainerwechsel bei 34 Mannschaften. 34 % der 1.Mannschaften wechselten mindestens einmal den Trainer im bisherigen Saisonverlauf. 66 % der 1.Mannschaften setzen auch nach dem bisherigen Saisonverlauf weiter auf den Trainer, der zu Saisonbeginn im Amt war. Anmerkung: kam oder ging ein gleichberechtigtes Duo, wird dies als ein Trainerwechsel gezählt.