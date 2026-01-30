1.Herren: 39 Trainerwechsel in der ersten Saisonhälfte

von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: Timo Babic



BGL Ligue

Swift: El Foukhari für Menai

Racing: Grandjean f. Kakoko

Hostert: Martino f. Thomé

Petingen: Baffour f. Ajo (Interim) f. Rachev

Mamer: Herinckx f. Léen

Bilanz: insgesamt 6 Trainerwechsel bei 5 Clubs (31,3 %) - 11 Clubs ohne Trainerwechsel (68,7 %)

Ehrenpromotion

Mersch: Zaritski f. Alves Da Mota

Lorentzweiler: Souto f. Duo Thunus/Robert

Koeppchen: Moura f. Fausto Ramos

Steinsel: Dias f. Ferreira Coelho

Bilanz: 4/4 (25 %) - 12 ohne (75 %)