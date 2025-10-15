1.Hauptrunde: von Derbys, Liga-Duellen, Revanchen und Außenseitern

In nicht wenigen Duellen der 1.Runde der „Coupe FLF“ bietet sich die Gelegenheit, Revanche für in der Meisterschaft erlittene Niederlagen gegen denselben Gegner zu nehmen. Brandaktuell ist dabei die Partie Koerich – Bastendorf, in der sich die Gastgeber erst am Sonntag mit 2:0 durchsetzten. Die Begegnung der beiden Drittdivisionäre Luna Oberkorn und Reisdorf gab es Ende September in der Liga, mit dem besseren Ende für die Gäste. Eins steht also fest: zumindest ein Team aus der untersten Spielklasse der 1.Herren wird in die 2.Runde des „kleinen“ Pokals einziehen!

Lunas neuer Trainer Tony Lopes gegenüber FuPa „Dies ist keineswegs eine Revanche und für mich schon gar nicht, da ich beim Ligaspiel noch nicht bei Luna verpflichtet war. Nichtsdestotrotz war ich bei diesem Spiel als Zuschauer anwesend, erwarte mir für das Pokalspiel aber eine andere Dynamik, da es ja keine Auswirkungen auf die Tabelle haben wird. Ich denke, da wird mit einer anderen Einstellung gespielt werden. Im Pokal kann ein überlegenes Team scheitern und ein unterlegenes gewinnen, das ist das Verrückte daran, da sich zwingend eine Mannschaft behaupten muss.

Wer einen kühlen Kopf behält, wird sich eher durchsetzen. Immerhin werden wir die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wie wir uns seit der Begegnung in der Meisterschaft entwickelt haben und ob die Mannschaft meine Ideen bereits verinnerlicht hat. Die Truppe ist interessant, doch in einer 3.Division ist es eine Mischung aus Freizeit- und Leistungssport, mit allen dazugehörenden Folgen, wie z.B. auch Diskrepanzen der Erwartungen neben dem gegenüber denen auf dem Feld.“

Eine bittere Niederlage erlitt Dalheim Ende August in Zessingen bei Red Black. Wie oft im Pokal wird es davon abhängen, welcher Trainer wie viel rotiert und ob sich daraus wie in diesem Spiel eine realistische Chance auf eine Revanche ergibt. Gut zwei Wochen ist es her, dass Kayl-Tetingen und Aspelt sich mit einem 1:1 in der Meisterschaft trennten. Was wohl heute Abend in Aspelt herauskommen wird?

Merl besiegte Kopstal im 2.Bezirk der 1.Division vor wenigen Wochen mit 1:0, für den Aufsteiger bietet sich entsprechend ebenfalls eine Gelegenheit, Revanche zu nehmen. In der gleichen Liga gewann Junglinster Mitte September mit 2:1 gegen Echternach, am Mittwochabend tritt man in der Abteistadt zu einer vermutlich offenen Neuauflage an.

Weitere Liga-Duelle und Derbys

Im Westen kommt es am Mittwochabend zu gleich zwei Derbys. Mit der Alliance Äischdall und Kehlen stehen sich zwei Erstdivisionäre gegenüber. Die Bilanz der vergangenen zehn Jahre spricht dabei zugunsten der Hausherren (7-5-3), was aber für das Pokalduell kaum eine Rolle spielen dürfte, außer dass Kehlen noch etwas gutzumachen hat. Pratzerthal-Redingen (D2) trifft dann noch auf das eine Klasse tiefer spielende Beckerich, das es nicht zu unterschätzen gilt.

Mit Folschette und Vianden stehen sich zwei Topteams des 1.Bezirks der 2.Division gegenüber, die sich am 2.November in der Liga erstmals treffen werden. Harlingen empfängt dann noch Liga- und Nordrivale Clerf als klarer Favorit, am 26.10. sieht man sich an gleicher Stelle in der Meisterschaft wieder.

Alle Spiele der 1.Hauptrunde

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr FC Jeunesse Useldingen Useldingen FC Ehleringen Ehleringen 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr Étoile Sportive Küntzig Küntzig FC Syra Mensdorf Mensdorf 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr FC Käerch Käerch FC 47 Bastendorf Bastendorf 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr Daring Echternach Echternach FC Jeunesse Junglinster Junglinster 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr US Folschette Folschette FC Orania Vianden Vianden 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr FCM Young Boys Diekirch Diekirch FC Munsbach 1946 Munsbach 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr AS Wintger Wintger CS Grevenmacher Grevenmacher 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr Étoile Sportive Schouweiler Schouweiler FC 72 Erpeldingen Erpeldingen 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr US Esch US Esch CS Bourscheid Bourscheid 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr FC Jeunesse Schieren Schieren FC Excelsior Grevels Grevels 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr AS Rupensia Lusitanos Fels Fels CS Sanem Sanem 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr AS Red Black Luxembourg AS Red Black FC Les Aiglons Dalheim Dalheim 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr Luna Oberkorn Luna US Reisdorf 47 Reisdorf 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr FC Brouch Brouch FC Stengefort Stengefort 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr US Rambrouch Rambrouch FC Jeunesse Gilsdorf Gilsdorf 20:00 live PUSH

Forfait