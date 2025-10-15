 2025-10-15T11:43:40.576Z

Pokal
Erst am Sonntag standen sich Koerich und Bastendorf an gleicher Stelle in der Meisterschaft gegenüber
Erst am Sonntag standen sich Koerich und Bastendorf an gleicher Stelle in der Meisterschaft gegenüber – Foto: Daniel Sachsen

1.Hauptrunde: von Derbys, Liga-Duellen, Revanchen und Außenseitern

Perlé erklärt Forfait für Partie in Beggen

Chance auf eine Revanche

In nicht wenigen Duellen der 1.Runde der „Coupe FLF“ bietet sich die Gelegenheit, Revanche für in der Meisterschaft erlittene Niederlagen gegen denselben Gegner zu nehmen. Brandaktuell ist dabei die Partie Koerich – Bastendorf, in der sich die Gastgeber erst am Sonntag mit 2:0 durchsetzten. Die Begegnung der beiden Drittdivisionäre Luna Oberkorn und Reisdorf gab es Ende September in der Liga, mit dem besseren Ende für die Gäste. Eins steht also fest: zumindest ein Team aus der untersten Spielklasse der 1.Herren wird in die 2.Runde des „kleinen“ Pokals einziehen!

Lopes: „Wer einen kühlen Kopf behält, wird sich eher durchsetzen“

Lunas neuer Trainer Tony Lopes gegenüber FuPa „Dies ist keineswegs eine Revanche und für mich schon gar nicht, da ich beim Ligaspiel noch nicht bei Luna verpflichtet war. Nichtsdestotrotz war ich bei diesem Spiel als Zuschauer anwesend, erwarte mir für das Pokalspiel aber eine andere Dynamik, da es ja keine Auswirkungen auf die Tabelle haben wird. Ich denke, da wird mit einer anderen Einstellung gespielt werden. Im Pokal kann ein überlegenes Team scheitern und ein unterlegenes gewinnen, das ist das Verrückte daran, da sich zwingend eine Mannschaft behaupten muss.

Wer einen kühlen Kopf behält, wird sich eher durchsetzen. Immerhin werden wir die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wie wir uns seit der Begegnung in der Meisterschaft entwickelt haben und ob die Mannschaft meine Ideen bereits verinnerlicht hat. Die Truppe ist interessant, doch in einer 3.Division ist es eine Mischung aus Freizeit- und Leistungssport, mit allen dazugehörenden Folgen, wie z.B. auch Diskrepanzen der Erwartungen neben dem gegenüber denen auf dem Feld.“

Eine bittere Niederlage erlitt Dalheim Ende August in Zessingen bei Red Black. Wie oft im Pokal wird es davon abhängen, welcher Trainer wie viel rotiert und ob sich daraus wie in diesem Spiel eine realistische Chance auf eine Revanche ergibt. Gut zwei Wochen ist es her, dass Kayl-Tetingen und Aspelt sich mit einem 1:1 in der Meisterschaft trennten. Was wohl heute Abend in Aspelt herauskommen wird?

Merl besiegte Kopstal im 2.Bezirk der 1.Division vor wenigen Wochen mit 1:0, für den Aufsteiger bietet sich entsprechend ebenfalls eine Gelegenheit, Revanche zu nehmen. In der gleichen Liga gewann Junglinster Mitte September mit 2:1 gegen Echternach, am Mittwochabend tritt man in der Abteistadt zu einer vermutlich offenen Neuauflage an.

Weitere Liga-Duelle und Derbys

Im Westen kommt es am Mittwochabend zu gleich zwei Derbys. Mit der Alliance Äischdall und Kehlen stehen sich zwei Erstdivisionäre gegenüber. Die Bilanz der vergangenen zehn Jahre spricht dabei zugunsten der Hausherren (7-5-3), was aber für das Pokalduell kaum eine Rolle spielen dürfte, außer dass Kehlen noch etwas gutzumachen hat. Pratzerthal-Redingen (D2) trifft dann noch auf das eine Klasse tiefer spielende Beckerich, das es nicht zu unterschätzen gilt.

Mit Folschette und Vianden stehen sich zwei Topteams des 1.Bezirks der 2.Division gegenüber, die sich am 2.November in der Liga erstmals treffen werden. Harlingen empfängt dann noch Liga- und Nordrivale Clerf als klarer Favorit, am 26.10. sieht man sich an gleicher Stelle in der Meisterschaft wieder.

Alle Spiele der 1.Hauptrunde

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
20:00

Heute, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
20:00

Heute, 20:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
20:00

Heute, 20:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
20:00

Heute, 20:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
CS Sanem
CS SanemSanem
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
20:00

Heute, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Schengen
FC SchengenSchengen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
20:00

Heute, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
20:00live

Forfait

Heute, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
3
0
§ Urteil

Aufrufe: 015.10.2025, 13:30 Uhr
Paul KrierAutor