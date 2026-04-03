1.FC Union Berlin stellt neue Trainerin vor

Marie Louise Eta als U19 Cheftrainerin – Foto: Michael Sauer

Union Berlin setzt auf Kontinuität und interne Entwicklung: Ab der kommenden Saison führt Marie-Louise Eta die Frauen-Profimannschaft. Die bisherige Trainerin Ailien Poese übernimmt künftig die Juniorinnen

Marie Louise Eta löst Ailien Poese zur neuen Saison ab

Der 1. FC Union Berlin stellt die Weichen für die Zukunft seiner Frauen-Bundesligamannschaft – offiziell verkündet auf den Social-Media-Kanälen des Klubs: Zur neuen Saison übernimmt Marie-Louise Eta den Cheftrainerposten. Die 33-Jährige folgt auf Ailien Poese, die innerhalb des Vereins ins Nachwuchsleistungszentrum wechselt und dort die Juniorinnen betreuen wird.

Für Eta ist es der nächste Schritt in einer bemerkenswerten Entwicklung innerhalb des Klubs. Seit ihrem Einstieg im Sommer 2023 hat sie sich bei Union kontinuierlich nach oben gearbeitet. Zunächst als Co-Trainerin der U19-Junioren tätig, sammelte sie zusätzlich Erfahrungen im Profibereich der Männer, wo sie im Saisonendspurt beim Klassenerhalt unterstützte. In der darauffolgenden Spielzeit war sie als Individualtrainerin Teil des Frauen-Teams, das den Zweitliga-Titel holte und in die Bundesliga aufstieg. In der laufenden Saison übernahm Eta erstmals hauptverantwortlich ein Team und führte die U19-Junioren ungeschlagen zur Staffelmeisterschaft in der DFB-Nachwuchsliga. Aktuell kämpft sie mit der Mannschaft noch um den Einzug ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft – ein Kapitel, das sie vor ihrem Wechsel zu den Frauen erfolgreich abschließen möchte.

Marie Louise Eta als Cheftrainerin der U19 – Foto: Frank Arlinghaus