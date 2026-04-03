1.FC Union Berlin stellt neue Trainerin vor

Union Berlin setzt auf Kontinuität und interne Entwicklung: Ab der kommenden Saison führt Marie-Louise Eta die Frauen-Profimannschaft. Die bisherige Trainerin Ailien Poese übernimmt künftig die Juniorinnen
Marie Louise Eta löst Ailien Poese zur neuen Saison ab
Der 1. FC Union Berlin stellt die Weichen für die Zukunft seiner Frauen-Bundesligamannschaft – offiziell verkündet auf den Social-Media-Kanälen des Klubs:
Zur neuen Saison übernimmt Marie-Louise Eta den Cheftrainerposten. Die 33-Jährige folgt auf Ailien Poese, die innerhalb des Vereins ins Nachwuchsleistungszentrum wechselt und dort die Juniorinnen betreuen wird.
Für Eta ist es der nächste Schritt in einer bemerkenswerten Entwicklung innerhalb des Klubs. Seit ihrem Einstieg im Sommer 2023 hat sie sich bei Union kontinuierlich nach oben gearbeitet. Zunächst als Co-Trainerin der U19-Junioren tätig, sammelte sie zusätzlich Erfahrungen im Profibereich der Männer, wo sie im Saisonendspurt beim Klassenerhalt unterstützte. In der darauffolgenden Spielzeit war sie als Individualtrainerin Teil des Frauen-Teams, das den Zweitliga-Titel holte und in die Bundesliga aufstieg.
In der laufenden Saison übernahm Eta erstmals hauptverantwortlich ein Team und führte die U19-Junioren ungeschlagen zur Staffelmeisterschaft in der DFB-Nachwuchsliga. Aktuell kämpft sie mit der Mannschaft noch um den Einzug ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft – ein Kapitel, das sie vor ihrem Wechsel zu den Frauen erfolgreich abschließen möchte.
„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins“, erklärte Eta bei ihrer Vertragsunterzeichnung. „Die Entwicklung der Mannschaft im ersten Bundesliga-Jahr habe ich intensiv verfolgt. Auf den bisherigen Erfolgen wollen wir aufbauen und das Team weiterentwickeln.“
Auch auf Führungsebene setzt man große Hoffnungen in die neue Cheftrainerin. Geschäftsführerin Jennifer Zietz betonte, Eta habe bereits in verschiedenen Bereichen des Vereins überzeugt: „Sie bringt sowohl fachliche Qualität als auch Persönlichkeit mit. Wir sind überzeugt, gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können.“
Mit der Beförderung setzt Union Berlin einmal mehr auf interne Lösungen – und auf eine Trainerin, die den Verein aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Ein Ansatz, der sich bereits in der jüngeren Vergangenheit ausgezahlt hat.
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