1.FC Stern und TV Heuchlingen liefern das nächste Spektakel von Nico Schoch · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

Derby Furioso: Der 1.FC Stern führt zweimal und muss am Ende trotzdem froh sein über das 3:3-Remis gegen den TV Heuchlingen.



Ein ärgerliches Ergebnis angesichts der überlegenen Anfangsphase. Ibrahim Cakmak hatte Gästekeeper Beißwanger die Kugel von Fuß stibitzt und zur frühen Führung eingenetzt (10.). Prompt erhöhte Sturmpartner Ferhat Karaca mit einem platzierten Flachschuss auf 2:0 (13.). Doch bei den Mögglingern häuften sich die technischen Fehler und Heuchlingen wurde immer mutiger, nachdem Jannik Dollinger einen Eckball freistehend einnicken durfte (24.). Nur kurz darauf war Michael Österle nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte den Stern-Verteidigern entwischt und glich aus (32.).





Auch im zweiten Durchgang erwischte der Stern einen perfekten Start. Justin Fuchs flankte von links, am langen Pfosten traf Karaca im Sprung traumhaft per Volleyabnahme zu erneuten Führung (48.). Um diese auszubauen, fehlten nur Millimeter: Bei einem schnellen Gegenstoß wurde Dennis Buchhauser von Cakmak auf die Reise geschickt, visierte das obere Eck an und die Kugel sprang aus dem Lattenkreuz zurück ins Feld. Effizienter waren die Gäste. Als der Stern vergeblich auf ein vorangegangenes Foul protestierte, lupfte Lukas Dollinger die Kugel zum 3:3 in die Maschen (67.).



Erfrischend für die Zuschauer, dass sich beide Teams nicht mit dem Remis zufrieden geben wollten und offensiv wechselten. Tim Wiedmann und Leon Takerer belebten das Mögglinger Offensivspiel und hatten jeweils eine gute Chance. Den Torjubel auf den Lippen hatten die Fans, als Cakmak erneut den herausgeeillten Tormann hinter sich ließ, sein Schuss aus 14 Metern jedoch haarscharf am Pfosten vorbei zischte. In der vierten Minute der Nachspielzeit erreichte das Drama seinen Höhepunkt: TVH-Torjäger Nico Waidmann hatte aus nächster Nähe den Lucky Punch auf dem Fuß, doch Stern-Tormann Luca Danelczyk warf sich energisch dazwischen und rettete den Punkt.





Kein Sieger - doch die Zuschauer sind wieder einmal voll auf ihre Kosten gekommen. Ganz sicher auch nächsten Sonntag, wenn der Stern beim Tabellenzweiten SGM Lautern-Essingen antritt.