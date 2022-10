1.FC Sonthofen fällt beim TV Erkheim die Favoritenrolle zu Tabellenführer will erneut seine Auswärtsstärke abrufen

Das war schon allererste Sahne was die Sonthofer vergangene Woche im „Landesliga-Schlager“ gegen Kaufering gezeigt haben, als sie den bisherigen Spitzenreiter mit einer 6:0 Packung nach Hause schickten und sich damit selbst wieder die Krone aufsetzten. Diese Leistung gilt es nun auswärts beim TV Erkheim zu bestätigen. Der Aufsteiger brauchte lange, bis er sich in der höheren Liga zu Recht fand. Seit kurzem klappt es bei den Hausherren allerdings besser. Sie konnten in den letzten drei Partien zweimal den Platz als Sieger verlassen. Zuletzt kehrten sie mit einem 2:0 Erfolg aus Gilching zurück. Das sollte für den FCS Warnung genug sein. Trainer Benjamin Müller glaubt, dass Erkheim nichts zu verlieren hat und deshalb auf heimischem Rasen sehr mutig spielen wird. „Man kennt sie aus den vergangenen Jahren in der Bezirksliga. Sie haben eine sehr aggressive Spielweise und einen guten Team-Zusammenhalt“. Der Aufsteiger habe sich nach den Anlaufschwierigkeiten im Laufe der Saison etwas gemausert und in den letzten Begegnungen gezeigt, dass genügend Qualität im Kader steckt. „ Mit Fabian Krogler steht ein regionalligaerfahrener Stürmer in deren Reihen, auf den man immer aufpassen muss. Erkheim ist in den letzten Spielen defensiv relativ stabil aufgetreten und hat beim 2:0 Sieg in Gilching so gut wie keine Torchance zugelassen. „Es wird ein völlig anderes Spiel werden als gegen Kaufering“, das sei Müller klar. „Diese Situation muss man sicherlich ermahnen. Das ist nicht ganz so einfach für uns, nach einem 6:0 die Mannschaft wieder runter zu holen und entsprechend einzustellen, damit sie gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel überzeugt“. Auch Mittelfeldmotor Gregor Mürkl ist der Meinung, dass es immer schwierig sei gegen Mannschaften zu spielen die unten drin stehen. „Unter dem Strich muss es trotzdem unser Anspruch sein, dass wir dort gewinnen und die Serie mit einem weitere „Dreier“ fortsetzen“. Der 28jährige begründet seinen Optimismus damit, dass der FCS in den vergangenen beiden Spielen im Abschluss an Effektivität gewonnen habe und viel kaltschnäuziger geworden sei. „Da ist der Knoten aufgegangen. Das wollen wir beibehalten und vorne wieder abliefern, auch wenn der Gegner tief stehen sollte. Wir müssen halt schauen, dass wir in Führung gehen. Dann sind wir nur schwer aufzuhalten “.