1.FC Monheim: „Werden nicht in Badehose auflaufen“

Das Hauptziel ist geschafft. Mit dem 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den VfB Homberg hat der 1. FC Monheim den Klassenerhalt in der Oberliga sicher. Ein Zitterfinale blieb glücklicherweise aus. Eine Aufgabe hat der Aufsteiger aber noch. Es geht zum bereits feststehenden Absteiger TVD Velbert.

Das Hinspiel gestaltete die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess dabei äußerst erfolgreich. Der 7:0-Erfolg am 17. Spieltag war der höchste Sieg der gesamten Saison. Und auch wenn es im Endeffekt um nichts mehr geht, als darum die Saison auf Platz 13 bis 15 zu beenden, erwartet Ruess von seiner Mannschaft, dass sie den Gegner nicht unterschätzt. „Sie haben zuletzt viele gute Ergebnisse erzielt und auch eine ordentliche Rückrunde gespielt. Letztendlich war die Hypothek zu groß. Die sind nicht mehr vergleichbar mit der Mannschaft aus der Hinrunde“, erklärt der 44-Jährige. „Wir wollen uns gut aus der Saison verabschieden, idealerweise mit einem Erfolgserlebnis, dann hätten wir auch eine adäquate Punktzahl. Aber das werden die Velberter genauso machen wollen.“

Dementsprechend kündigt Ruess einen vernünftigen Auftritt am Dahlbecksbaum an. „Wir werden da nicht in Badehose auflaufen. Wir wollen die Saison seriös und anständig zu Ende bringen“, verrät der Coach, der durchaus anklingen lässt, dass es den einen oder anderen Wechsel in der Startelf geben wird. „Wir sind in den Überlegungen, ob wir den einen oder anderen spielen lassen, der entweder den Verein verlässt, kürzer tritt oder auch etwas weniger Spielzeit hatte, aber mit den Überlegungen sind wir noch nicht final durch.“