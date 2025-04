1.FC Hirschkamp auf dem Weg in die Kreisliga A

Der 1.FC Hirschkampf marschiert weiterhin in Richtung Kreisliga A. In 24 Begegnungen ergatterte der B-Ligist ganze 66 Punkte und steht somit mit elf Zählern Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. Das Trainerduo Bahjat Amine und Joussef Ramadan sprechen über die aktuelle Saison.

Ungeachtet der tollen Saison und den eindrucksvollen Statistiken wollen sich die Trainer nicht auf dem jetzigen Erfolg ausruhen. "Trotz der überragenden Leistung müssen wir im letzten Drittel noch klarer werden schneller abschließen, mehr Konsequenz zeigen auch bei Standards können wir gefährlicher werden. Wir ruhen uns nicht auf dem aus, was gut läuft", sagten Amine und Ramadan.

Als Liga-Primus können Vereine eine gewisse Arroganz erlangen und Spiele auf die leichte Schulter nehmen - nicht so beim FC. Die letzten zehn Begegnungen gewannen die Hirschkamper - der Erfolg basiert auf einem klaren Konzept. "Wir setzen auf klare Kommunikation und hohe Standards. Jeder weiß, was wir verlangen Einsatz, Disziplin und Respekt. Die Stimmung im Team ist stark, die Jungs pushen sich gegenseitig. Das macht’s leichter, Woche für Woche Leistung zu bringen.", erzählten sie.

"Jetzt fängt der wahre Krieg an"

Der Aufstieg scheint zum Greifen nah – dennoch warnt das Trainerduo vor verfrühter Euphorie: "Wir führen zwar mit 11 Punkten, aber das ist noch lange kein Grund, sich auszuruhen. Im Gegenteil jetzt fängt der wahre Kampf an! Wir ziehen das bis zum letzten Spieltag durch, ohne Kompromisse. Wer denkt, wir fahren jetzt auf „Autopilot“, der hat sich geirrt. Wir wollen nicht nur vorne stehen wir wollen zeigen, dass wir verdient dort stehen. Wir geben alles, um zu beweisen, dass unser Platz an der Spitze keine Zufallsnummer ist. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft. Jetzt zählt’s!"

Mit der Begegnung gegen Fortuna Bottrop II sowie dem Duell gegen den Verfolger TB Oberhausen warten noch echte Prüfsteine auf den Liga-Primus. Am kommenden Spieltag muss der Tabellenführer zunächst zum Auswärtsspiel gegen Tabellenelften Hibernia Alstaden ran. Ob der FC in diesem Aufeinandertreffen einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg macht, bleibt abzuwarten.