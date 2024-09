1.FC Heiningen - Catania Kirchheim 4:0 (3:0)

Der FC Heiningen setzte sich in einer einseitigen Partie deutlich mit 4:0 gegen Catania Kirchheim durch. Schon von Beginn an dominierten die Hausherren das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der 11. Minute eröffnete Janis Ascherl nach einer Vorlage von Berk Baybüyük den Torreigen und brachte Heiningen mit 1:0 in Führung. Catania Kirchheim hatte in der Anfangsphase ebenfalls eine große Chance, als Carmelo Trumino in der 9. Minute nur knapp am Tor vorbeischoss, doch dies blieb eine der wenigen Gelegenheiten der Gäste. Die Heimmannschaft setzte ihr druckvolles Spiel fort und belohnte sich in der 32. Minute erneut, als Ascherl mit einem cleveren Heber auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf erzielte Tom Weihler in der 37. Minute das 3:0, nachdem Alexander Meyer geschickt für ihn aufgelegt hatte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.