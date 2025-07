1.FC Grevenbroich-Süd gewinnt Turnier beim BV 04

Berkay Köktürk hatte am Sonntagnachmittag doppelten Grund zur Freude. Der Fußballer in Diensten des 1. FC Grevenbroich-Süd holte mit seinem Team nicht nur den Turniersieg bei der ersten Auflage des „Düsseldorf Cup“ auf der Anlage des BV 04. Köktürk heimste obendrein auch noch eine individuelle Auszeichnung ein. „Er war ganz klar der Mann des Turniers“, sagte Organisator Mo Afritit über den 28-Jährigen, der seine Mannschaft mit neun Toren aus sechs Spielen zum Erfolg führte.

Mo Afritit zog nach dem Endspiel ein positives Fazit seiner Turnierpremiere. „Wir hatten trotz der Ferienzeit 200 Zuschauer auf der Anlage. Die Organisation war super, die Teams waren alle zufrieden. Und bis auf einen Schlüsselbeinbruch eines Grevenbroicher Kickers gab es glaube ich auch keine schwereren Verletzungen“, resümierte der Veranstalter. Afritit war am Wochenende auch als Trainer gefragt. Mit der neu formierten U23 stieß der BV 04 gleich bis ins Halbfinale vor, in dem man sich trotz klarer Überlegenheit den Gästen aus Heiligenhaus durch einen Traumfreistoß mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben musste. „Wir hatten sieben Jungs im Kader, die alle noch A-Jugend spielen könnten. Diese blutjunge Mannschaft hat es wirklich hervorragend gemacht“, freute sich Afritit.

Nicht ganz so euphorisch klang das Resümee von Deniz Aktag. „Rein sportlich war das Niveau nicht ganz so hoch“, sagte der Trainer der SG Unterrath, die in der Vorrunde am Samstag in jeweils 30 Minuten mit 6:0 über den TSV Meerbusch II und mit 5:0 über den ASV Tiefenbroich hinweggefegt war. Dennoch bereute der 43-Jährige die Teilnahme nicht. „Wir hatten viel Zeit miteinander und konnten so die Neuzugänge noch besser integrieren. Zudem haben die Spieler, die da waren, noch einmal ausreichend Wettkampfpraxis erhalten“, fasste Aktag zusammen.

Ob die SG Unterrath auch im kommenden Jahr am Düsseldorf Cup teilnehmen wird, wird sich zeigen. Fest steht, dass es eine zweite Auflage geben soll. „Wir sind schon jetzt in Gesprächen mit mehreren Oberligisten. Mit ihnen wollen wir das Feld dann noch weiter aufwerten“, gab Mo Afritit zu Protokoll.