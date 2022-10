1.FC Altdorf 1:0 SV Pölling

Auf einem nicht einfach zu bespielenden Untergrund entwickelte sich zwischen den beiden Teams von Beginn an ein anspruchsvolles Spiel welches weitestgehend auf Augenhöhe stattfinden sollte.

Beide Teams versuchten nach vorne zu spielen, allein die Abwehrreihen und auch das Mittelfeld waren stets Herr der Situation. Die beste Möglichkeit innerhalb der ersten 30ig Minuten hatte sogar der SV Pölling als P. Lehmeier einen strammen Schuss vom linken 16ener Eck ansetzte, welcher aber leider nur an das rechte Toreck der Gastgeber klatschte, hier wäre der gute Schlussmann der Altdorfer geschlagen gewesen. Eine Veränderung im Spielverlauf trat dann ab ca. der 35. Spielminute auf, die Heimmannschaft war jetzt in der Lage das Mittelfeld und die Abwehr der Pöllinger vor allem über rechts schnell zu überspielen und kreierte gute Abschlusschancen. Wurden die ersten beiden Chancen noch überhastet nicht genutzt, war es in 41. Spielminute dann doch soweit. Wieder wurde schnell über rechts die Abwehr überspielt und ein genauer Pass in die Mitte fand in P. Grübl einen Abnehmer der diesen flach zum 1:0 für Altdorf verwandelte. Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.