Ligavorschau
1.Division: zwei Spiele am Mittwoch

Nachholspiel im 1.Bezirk, vorverlegte Partie im 2.Bezirk

1.Div - 1.Bez
1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Bastendorf
Grevenmacher

1.Division, 1.Bezirk

7.Spieltag

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes ursprünglich abgesagt, wird am Mittwochabend die Partie zwischen Bastendorf und Lintgen nachgeholt. Es spielt der aktuelle Tabellendritte, dem im Erfolgsfall Rang 2 winkt, gegen den Vorletzten, entsprechend klar sollten die Rollen auch verteilt sein.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

1.Division, 2.Bezirk

10.Spieltag

Bereits vor der Verpflichtung von Henri Bossi als neuen Sanemer Trainer wurde die Begegnung seines neuen Team in Junglinster auf den Mittwochabend vorverlegt. So werden sich beide Teams zu einem wegweisenden Duell im Tabellenkeller gegenüber stehen. Insgesamt steht aber ein äußerst interessanter und offener 10.Spieltag an. Am Sonntag kämpft Aufsteiger Kopstal beim zuletzt nicht überzeugenden Schengen um Punkte und auch zwischen Merl und Sandweiler geht es um richtungsweisende Zähler für die kommenden Wochen. Weiler (3.) sollte in Munsbach zwar favorisiert sein, wird den Gegner vom Sonntag aber nicht unterschätzen dürfen.

Das Highlight schlechthin bestreiten aber der CS Grevenmacher und die Union Remich-Bous, der noch verlustpunktfreie Tabellenführer gastiert beim Zweiten „op Flohr“ zum Gipfeltreffen schlechthin. Der Trend der vergangenen Wochen deutet auf ein offenes Duell mit einem gewissen spielerischen Niveau hin und auch auf eine stimmgewaltige Kulisse kann man sich einstellen. Mit Echternach Mertert-Wasserbillig steigt ein weiteres Ostduell, bei welchem die Gäste als z.Z. stärker einzuschätzen sein dürften.

Die Tabellennachbarn Itzig und Mensdorf bestreiten ein weiteres spannendes Duell, dies nach zuletzt drei Siegen in Serie auf beiden Seiten. Schliesslich versuchen noch die zuletzt mit den Ergebnissen hadernden punktgleichen CS Oberkorn und Sporting Bartringen ihr Konto aufzustocken.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
CS Sanem
CS SanemSanem
20:00
Unser Tipp: Unentschieden

Am Sonntag

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
14:30
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

