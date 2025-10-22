1.Division: zwei Spiele am Mittwoch

1.Division, 2.Bezirk

10.Spieltag

Unser Tipp: Auswärtssieg

Bereits vor der Verpflichtung von Henri Bossi als neuen Sanemer Trainer wurde die Begegnung seines neuen Team in Junglinster auf den Mittwochabend vorverlegt. So werden sich beide Teams zu einem wegweisenden Duell im Tabellenkeller gegenüber stehen. Insgesamt steht aber ein äußerst interessanter und offener 10.Spieltag an. Am Sonntag kämpft Aufsteiger Kopstal beim zuletzt nicht überzeugenden Schengen um Punkte und auch zwischen Merl und Sandweiler geht es um richtungsweisende Zähler für die kommenden Wochen. Weiler (3.) sollte in Munsbach zwar favorisiert sein, wird den Gegner vom Sonntag aber nicht unterschätzen dürfen.

Das Highlight schlechthin bestreiten aber der CS Grevenmacher und die Union Remich-Bous, der noch verlustpunktfreie Tabellenführer gastiert beim Zweiten „op Flohr“ zum Gipfeltreffen schlechthin. Der Trend der vergangenen Wochen deutet auf ein offenes Duell mit einem gewissen spielerischen Niveau hin und auch auf eine stimmgewaltige Kulisse kann man sich einstellen. Mit Echternach – Mertert-Wasserbillig steigt ein weiteres Ostduell, bei welchem die Gäste als z.Z. stärker einzuschätzen sein dürften.

Die Tabellennachbarn Itzig und Mensdorf bestreiten ein weiteres spannendes Duell, dies nach zuletzt drei Siegen in Serie auf beiden Seiten. Schliesslich versuchen noch die zuletzt mit den Ergebnissen hadernden punktgleichen CS Oberkorn und Sporting Bartringen ihr Konto aufzustocken.

Am Mittwoch